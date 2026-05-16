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阿聯繞過荷莫茲急建新輸油管 拚明年營運產能翻倍

編譯中心／綜合15日電
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圖為印有阿布達比石油天然氣公司 ADNOC的標誌。(路透)
圖為印有阿布達比石油天然氣公司 ADNOC的標誌。(路透)

阿拉伯聯合大公國官媒報導，由於中東戰爭重創經由關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的出口，阿聯將加速興建一條繞過荷莫茲海峽的新輸油管。

阿布達比媒體辦公室表示，這項名為「東西向輸油管」（West-East Pipeline）計畫，將讓國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）經由富查伊哈港（Fujairah port）的產能翻倍，預計明年投入營運。

報導指出，阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan）已「指示阿布達比國家石油公司加速完成這項計畫」。

中央社引述法新社報導，根據富查伊哈港網站資料，現有從哈布珊（Habshan）油田通往富查伊哈、全長360公里的輸油管，每日運量180萬桶。

阿聯本月初退出石油輸出國家組織（OPEC）震驚各界；阿聯計畫明年提高原油產能至每日500萬桶。

另據新華社報導，法國國防部部長級代表呂福（Alice Rufo）15日接受法國商業調頻電視台採訪時說，法國海軍「戴高樂號」航空母艦已抵達並部署在阿拉伯海，為荷莫茲海峽多國護航行動做準備。

呂福稱，法方立場是為恢復荷莫茲海峽通航「提供可能性」，其方式完全是「防禦性」且「符合國際法」。戴高樂號6日穿過蘇伊士運河，隨後在吉布提的後勤支援點停留數日。

法國總統馬克宏10日表示，通過部署軍事力量重開荷莫茲海峽「從來不是法國的選項」。他表示，護航行動由法國和英國共同主導，旨在與伊朗展開協商，並與地區國家及美國進行溝通，防止衝突，確保在條件具備時恢復荷莫茲海峽航運。

馬克宏和英國首相施凱爾上月在巴黎主持召開國際會議，重點討論通過外交途徑結束當前中東衝突、重新開放荷莫茲海峽、局勢穩定後為海峽航運提供安全保障等議題。兩國領導人表示，兩國將在條件允許時牽頭一項防禦性多國行動，以保障荷莫茲海峽航運安全。4月22日，英法兩國在倫敦主持召開為期兩天的多國軍事規畫會議，推進荷莫茲峽恢復通航相關方案制定工作。

繞過荷莫茲海峽，阿拉伯聯合大公國將加速興建新輸油管；圖為5月6日停泊在荷莫茲海峽...
繞過荷莫茲海峽，阿拉伯聯合大公國將加速興建新輸油管；圖為5月6日停泊在荷莫茲海峽水域，阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah port）的一艘貨輪。(路透)

石油 荷莫茲海峽

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