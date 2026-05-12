英法逾40國護航荷莫茲 伊朗嗆：水道軍事化升高危機

英國皇家海軍驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）於2026年3月10日從英國港埠城市Portsmouth啟程，前往東地中海以加強該地區的英國國防力量。照片由英國國防部皇家海軍攝影師Chris Sellars拍攝。（路透）

包括英國、法國在內逾40個國家11日召開會議，提出他們各自將為一項由歐洲主導的「護航任務」提供哪些軍事貢獻。這項任務目標在美伊穩定停火後，護送船隻通過荷莫茲海峽 。

這些國家預期將提供掃雷、護航及空中巡邏能力，做為由英國與法國領導的防禦性海軍任務的一環，要讓試圖通過荷莫茲海峽的商業船舶感到放心。

英國國防大臣希利（John Healey）表示：「我們正把外交協議轉化為實際的軍事計畫，要恢復航運業對通行荷莫茲海峽的信心。」他與法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）共同主持11日的會議。

伊朗 副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則回應說，任何此類計畫都將被視為美國與以色列 對伊朗戰爭的升級，並將遭到軍事回應。

加里巴巴迪在社群平台X上表示：「任何以『保護航運』為藉口，在荷莫茲海峽周邊部署和駐紮區域外驅逐艦的行動，都無異於升高危機、將這條重要水道軍事化，並企圖掩蓋該地區不安全局勢的真正根源。」

他說，伊朗的回應將是「果斷且立即的」。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊引發戰爭後，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，而美國稍後也對海峽實施封鎖。此前，全球約五分之一的石油與液化天然氣通常經由此海峽運輸。這場中斷已擾亂全球油氣市場，推高燃料價格，並對全球消費者造成壓力。

英國將部署旗下具備攔截導引飛彈能力的「龍」號驅逐艦（HMS Dragon）參與此次任務。不過，該任務只有在美伊達成持久停火或和平協議後才會展開。

美國總統川普此前曾批評英國及其他北約（NATO）國家不願投入海軍力量，協助重啟荷莫茲海峽航運。他也批評英國提出派遣航空母艦的時間過晚，並嘲諷這些軍艦是「玩具」。

此外，據中央社引述韓聯社報導，南韓貨船NAMU號4日晚間在荷莫茲海峽爆炸起火，經過南韓政府調查團完成調查後，確定是因外部攻擊所致。青瓦台11日表示，對民間船舶的攻擊無法被正當化、也絕不可容忍，一旦確認攻擊主體，將採取相應層級的適當應對措施。國家安保室長魏聖洛也說「予以強烈譴責」。

魏聖洛11日表示，當時有兩架不明飛行體以約一分鐘間隔，兩度攻擊NAMU號船尾外板，並伴隨產生火焰與濃煙，關於這2架不明飛行體的詳細資訊，目前仍須進一步調查，未來的應對措施同樣將依據相關調查結果進一步研議。