伊朗在荷莫茲部署迷你潛艦 媒體點出最大威脅

伊朗表示已部署專為荷莫茲海峽深度設計的「加迪爾級」迷你潛艦。圖為荷莫茲海峽上船舶，非新聞事件圖。(路透)

軍聞網站Army Recognition報導，美伊談判僵持不下之際，伊朗 海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）10日在一場海軍演習期間證實，已在荷莫茲海峽 部署國產加迪爾級迷你潛艦，這是專為這條關鍵航道設計，將充當「隱形守護者」。彭博引述知情人士透露，這類迷你潛艦相較多數現代潛艦存在一些弱點，包括噪音較大，乘員經驗有限，還有顯著的維修問題。

不過，有專家指出，這類迷你潛艦對通行船舶最大的威脅，未必是直接攻擊，而是可能被用於偷偷布設水雷。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，伊朗決定部署迷你潛艦的決定，正值美國總統川普透露考慮重啟「自由計畫」之際。自由計畫由美軍引導受困船舶撤離荷莫茲海峽。

伊朗海軍指揮部將這些潛艦稱為「波斯灣海豚」部隊的一部分，這是伊朗內部對負責淺水反艦與拒止任務的小型沿岸潛艦所使用的稱呼。

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根據國際戰略研究所，伊朗擁有至少16艘「加迪爾級」（Ghadir-class）迷你潛艦，每艘編制不到10人，可搭載2枚魚雷，或2枚中國設計的C-704反艦巡弋飛彈。

根據塔斯尼姆通訊社，加迪爾級迷你潛艦是專門為荷莫茲海峽的深度所設計。荷莫茲海峽最深處僅約100公尺。波斯灣水深也差不多。這讓潛艦更難藏匿，即使靜止不動，主動聲納也能發現異常物體。

目前伊朗主要利用飛彈與低成本的無人機作為威脅，以控制荷莫茲海峽，這些新部署的迷你潛艦很可能也會發揮類似作用。事實上，迷你潛艦通常用於沿岸防衛，因為它們沒有足以進行長程航行的續航力，也無法像大型潛艦那樣潛得更深。

德黑蘭在這場戰爭中尚未出動任何潛艦，唯一全尺寸、蘇聯時期的基洛級（Kilo-class）先進潛艦早前駐泊碼頭已遭美軍擊沉。加迪爾級潛艦排水量僅115噸，基洛級排水量超過2000噸。美國核動力洛杉磯級攻擊潛艦排水量則超過6000噸。

伊朗的迷你潛艦為國內研發，首次正式宣布生產是在2005年。知情人士稱，加迪爾級是仿效北韓設計。

英國皇家海軍戰略研究中心的研究員索茲柏瑞（Emma Salisbury）指出，這些迷你潛艦除了本身具有嚇阻效果外，最大的風險其實是被用於偷偷布設水雷。她說，「如果我是伊朗，又想搞出大場面，我會把這些迷你潛艦和快艇、無人機一起出動，對美軍軍艦發動大規模『蜂群式攻擊』。但這也得看伊朗願不願意讓潛艦乘員冒這麼大的風險。」