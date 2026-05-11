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CNN：川普喊打卻不敢打？被伊朗看穿底牌

CNN：川普喊打卻不敢打？被伊朗看穿底牌

編譯季晶晶／綜合外電
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川普近來一再延長停火、淡化衝突，白宮似乎正試圖避免美伊重返全面戰爭。圖為10日伊...
川普近來一再延長停火、淡化衝突，白宮似乎正試圖避免美伊重返全面戰爭。圖為10日伊朗報紙頭版刊登了一幅諷刺美國總統川普的漫畫，漫畫上寫著：「開放荷莫茲海峽」。(美聯社)

長達數月的伊朗戰爭中，最離奇的一幕發生在四月中旬：川普總統當時宣稱，德黑蘭「同意他所有要求」，但幾周過去，雙方仍相距甚遠，外界也看不出相關協議真的存在過，CNN評論指出，川普近來一連串舉動，反映出他正極力避免重返全面戰爭，而伊朗似乎也已看穿這點。

過去一個月，川普不斷替伊朗設下談判期限，「否則後果自負」，然而每當伊朗拒絕，他又放寬或取消期限。從3月21日至4月21日，這種模式至少出現了五次。

4月7日，美伊宣布停火時，連關鍵條款都未談妥，例如是否涵蓋以色列黎巴嫩的軍事行動。當伊朗威脅退出時，川普政府急忙回頭修補細節。整個協議看起來更像是倉促拼湊而成。

4月19日，川普表示，美國將派代表團赴巴基斯坦談判。但伊朗從未公開答應會談。兩天後，美方取消行程。同日，川普宣布延長原本只維持兩周的停火協議，儘管他先前才稱，停火延長「極不可能」。

上周二，伊朗在荷莫茲海峽附近對美國護航船艦開火，並攻擊阿聯。美國國防部卻表示，這些行動「未達違反停火的門檻」。國防部長赫格塞斯甚至將川普命名的「自由計畫」護航行動描述為獨立任務，呼籲伊朗「審慎行事」。

這番話讓外界錯愕。彷彿連美國都在替伊朗找理由，好讓停火繼續維持有效。

同一天稍晚，川普突然宣布終止「自由計畫」。

周四，美伊再度交火。美軍空襲伊朗軍事設施。川普卻輕描淡寫說，「只是輕拍了一下」，強調停火依然有效。

停火超過一個月，仍看不出正在為達成協議的創造條件，反而更像是替兩個目前都不想全面開戰的國家，提供一個暫時不開戰的理由。

只是，這對伊朗更有利。伊朗不斷釋出願意長期對峙的訊號。川普政府官員看起來則正被伊朗拖延，同時試圖替這場可能演變成泥淖的衝突尋找體面退場方式。

周日，川普回應伊朗最新提案時稱「完全無法接受」，並發文抱怨伊朗「47年來一直在耍我們」。

隔一天，他又表示，仍希望透過外交解決。川普說，停火協議如今「像靠維生系統支撐的病人」，但伊朗「終究會屈服，在達成協議前，我會繼續和他們周旋。」

報導指出，重返全面戰爭可能帶來高油價、美軍傷亡，以及美國武器庫存持續消耗等代價。伊朗領導層似乎也因此認為，只要持續拖延，就能耗贏一位不願重返全面戰爭的美國總統。

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