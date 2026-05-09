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伊朗哈格島外海漏油 面積比島大2倍 恐陷生態浩劫

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伊朗哈格島外海漏油 面積比島大2倍 波灣恐陷生態浩劫

世界新聞網王若馨／即時報導
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伊朗​哈格島外海發生嚴重漏油事件，6日衛星影像顯示，哈格島西側海域出現大片油膜。...
伊朗​哈格島外海發生嚴重漏油事件，6日衛星影像顯示，哈格島西側海域出現大片油膜。(美聯社)

綜合媒體報導，伊朗最主要的石油出口樞紐哈格島(Kharg Island)外海發生嚴重漏油事件，歐盟哥白尼計畫(Copernicus)衛星影像顯示，從5月6日起，哈格島西側海域出現大片油膜，至8日油汙面積已擴大至約45至52平方公里，超過哈格島本島面積的兩倍，估計洩漏原油超過3,000桶。

哈格島負責處理伊朗約90%的原油出口，此次漏油地點緊鄰荷莫茲海峽，位置極為敏感。目前油汙正朝南方海域持續擴散。

外界擔憂，此次漏油若未能及時有效控制，可能對波斯灣海洋生態造成嚴重浩劫，影響漁業資源、珊瑚礁及沿岸生態系，並對鄰近國家的海水淡化廠運作造成威脅，包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等。

目前尚無法確定漏油原因。外界推測可能與伊朗石油設施老化、長期高壓儲油，或管線故障有關，甚至不排除蓄意倒油。

伊朗官方則否認發生重大漏油，稱相關報導是「敵對勢力的心理戰」。

這起事件發生於伊朗原油出口受限、海上運輸環境緊張之際。相關分析指出，在出口受阻導致儲油設施負荷過重的背景下，哈格島周邊設施的運作風險正顯著增加。

伊朗 荷莫茲海峽 歐盟

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