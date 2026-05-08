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坦言衝突未結束 川普：伊朗快撐不下去 躲在洞穴裡的人該簽協議

編譯周辰陽／即時報導
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川普8日在白宮接受媒體採訪。(路透)
川普8日在白宮接受媒體採訪。(路透)

美軍8日又對2艘涉嫌違反美方封鎖伊朗港口的油輪開火。相關衝突讓原本脆弱的停火局勢更加緊張，也讓外界質疑終結戰爭的談判前景。美國總統川普受訪時則表示，與伊朗的衝突尚未結束。

NBC新聞報導，根據標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）資料，7日沒有任何船隻通過荷莫茲海峽，這已是連續第2天完全沒有航運流量，也是自3月12日至13日以來，首次連續兩天沒有海上交通。

川普8日接受電話訪問時，被問及與伊朗的衝突是否已結束時回答：「沒有。」他表示：「結束要等真的結束才算。但我們在軍事上肯定已經獲勝。現在得讓伊朗那些躲在洞穴裡的人出來簽協議。」

談到荷莫茲海峽時，川普表示：「我們真正控制了這條水道，不是他們。我們已經把生意從他們手中奪走。」他還說：「現在沒有船進入伊朗。他們快撐不下去了。」

川普表示，比立即結束這場衝突更重要的是，達成一項符合美國最佳利益的協議。「如果無法談成最好的協議，我不想急著結束。我必須談成好協議。我們已經非常接近了。」他還說：「還有另一種概念：摧毀這個國家，再把石油留下來。我很多年前就這樣說過。」

被問及是否可能採取這種做法時，川普回答：「我不知道，要看情況。」他並補充說：「如果我認為在政治上可行，我就會這麼做。但我不認為美國人民能理解這種邏輯。」

川普表示，美國仍持續就終止伊朗核計畫進行談判。他說：「我們正在談判。我認為很多事情已經達成協議。」但也補充說：「不過你知道，他們真的瘋得徹底。」

另外，川普在離開白宮時接受記者團簡短採訪時表示，如果無法達成相關協議，美方可能對伊朗採取不同做法，「我們可能會重新啟動自由計畫。但那將會是『自由計畫Plus』，意思是自由計畫再加上其他措施。」

川普還提到，伊朗據稱將於今晚向美方提交一封信，「我們看看情況會怎麼發展。」被問及伊朗是否故意拖慢談判進程時，他則表示：「我們很快就會知道了。」

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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