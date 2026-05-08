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躲伊朗攻擊 阿聯酋多艘油輪暗闖荷莫茲 運油賣往東南亞

編譯曾子榛／綜合報導
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一輛堆高機6日駛過停靠在阿聯富查伊哈港的油輪旁。美伊衝突讓荷莫茲海峽實質關閉，阿...
一輛堆高機6日駛過停靠在阿聯富查伊哈港的油輪旁。美伊衝突讓荷莫茲海峽實質關閉，阿聯嘗試冒險將石油運出販售。（路透）

業界人士與航運數據顯示，阿拉伯聯合大公國與各路買家，最近暗中將多艘載有原油的油輪駛出荷莫茲海峽。為了躲避伊朗攻擊，這些船隻關閉定位追蹤器， 試圖將因中東衝突而受困波斯灣的石油運出。

路透獨家報導，雖然運量僅占了美伊戰爭前阿聯標準出口量的一小部分，卻凸顯該國原油生產商與買家為重啟石油銷售，不惜冒險。相較之下，其他波斯灣產油國，包括伊拉克、科威特與卡達等，不是暫停銷售就是大幅降價，卻難以吸引有興趣的買家。沙烏地阿拉伯則僅能透過紅海航線運油。

根據三位知情人士、Kpler 船隻追蹤數據、SynMax 衛星數據分析等來源，阿布達比國家石油公司（ADNOC）在4月間，成功利用四艘油輪從波斯灣內碼頭，出口至少400萬桶Upper Zakum酸質原油與200萬桶Das輕質原油。這些原油通過「船對船」轉運至另一艘前往東南亞煉油廠的船舶，再卸載至阿曼的儲油設施，或直接航向南韓的煉油廠。ADNOC則未回應上述報導。

另據中央社報導，挪威政府批准重啟三座封存28年的北海氣田，最快將於2028年投產、運作至2048年，天然氣輸往德國、凝析油送往英國。

挪威能源部5日在斯塔萬格（Stavanger）召開政府與石油天然氣業界諮詢會議，首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）與能源部長奧斯蘭（Terje Aasland）共同宣布，批准阿爾布斯捷爾（Albuskjell）、西埃可菲斯克（Vest Ekofisk）及托默利滕伽馬（Tommeliten Gamma）三座氣田的開發計畫。

三座氣田於1970年代陸續發現，1977年至1988年間投產，1998年因埃可菲斯克（Ekofisk）設施改建而同步關閉，至今已封存逾四分之一世紀。

金融時報（Financial Times）6日報導，挪威已取代俄羅斯，成為歐洲多國最主要的天然氣供應來源。

三座氣田可採儲量約9000萬至1.2億桶油當量，主要生產天然氣，並伴隨少量凝析油，分別輸往德國恩登（Emden）及英國提賽德（Teesside）。

伊朗 荷莫茲海峽 伊拉克

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