我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男滯留美10年收200萬元罰單 或強制出境

AI權鬥內幕：馬斯克曾想挖角奧特曼 讓OpenAI成為特斯拉子公司

「超級大黃蜂」機砲掃射 伊朗油輪硬闖遭美軍開火下場曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2架F/A-18超級大黃蜂3月3日從林肯號出發執行美國對伊朗的「史詩怒火」軍事行...
2架F/A-18超級大黃蜂3月3日從林肯號出發執行美國對伊朗的「史詩怒火」軍事行動。(路透)

美聯社報導，川普總統施壓伊朗達成協議之際，美軍中央司令部6日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖、闖入伊朗港口，遭美軍F/A-18超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓、停止駛向伊朗。

負責美軍中東事務的中央司令部表示，懸掛伊朗旗的「哈斯納號」（M/T Hasna）航經國際水域時，正駛往阿曼灣一處伊朗港口。美軍多次警告該船已違反美方封鎖，但船員未遵從指示。隨後，美軍從航空母艦「林肯號」出動海軍F/A-18超級大黃蜂戰機，以20公釐機砲發射數發砲彈，癱瘓油輪的方向舵。哈斯納號已停止駛向伊朗。

美軍對伊朗油輪開火發生在川普威脅伊朗盡快達成協議之後。川普早前在社群發文要求德黑蘭盡快達成協議，否則將以更猛烈的力道轟炸伊朗。

目前超過5萬美軍在中東地區待命，除了林肯號與布希號兩支航艦打擊群、以及超過1萬名海軍與海軍陸戰隊員在阿拉伯海就位外，精銳部隊也已完成部署。

其中包括陸軍第82空降師約2000名傘兵，以及由海軍陸戰隊與海軍各2500人組成的第31海軍陸戰隊遠征部隊。此外，數百名特種作戰部隊也於3月抵達。美軍官方表示，隨戰爭升級，駐中東總兵力已由戰前的4萬人增至逾5萬人。

川普 伊朗

上一則

川普踢鐵板「自由計畫」36小時急停 因惹怒沙國不讓美軍飛

下一則

郵輪爆漢他病毒世衛匡列77接觸者 英國擬包機撤離公民

延伸閱讀

美艦強闖荷莫茲海峽 伊朗開火緊張加劇

美艦強闖荷莫茲海峽 伊朗開火緊張加劇
開戰來首次…伊朗攻擊3外國貨輪 扣押其中2船 海上對峙升級

開戰來首次…伊朗攻擊3外國貨輪 扣押其中2船 海上對峙升級
伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇

伊朗稱擊中美艦 川普：僅1韓船遇襲受損 美軍擊沉伊7小艇
美軍：1艘伊朗船試圖突破封鎖 美戰機炸壞船舵

美軍：1艘伊朗船試圖突破封鎖 美戰機炸壞船舵

熱門新聞

與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
華人為何成「無名之人」？學者揭祕檔案 探美國種族法下移民史

華人為何成「無名之人」？學者揭祕檔案 探美國種族法下移民史