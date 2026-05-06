「超級大黃蜂」機砲掃射 伊朗油輪硬闖遭美軍開火下場曝光

2架F/A-18超級大黃蜂3月3日從林肯號出發執行美國對伊朗的「史詩怒火」軍事行動。(路透)

美聯社報導，川普 總統施壓伊朗 達成協議之際，美軍中央司令部6日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖、闖入伊朗港口，遭美軍F/A-18超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓、停止駛向伊朗。

負責美軍中東事務的中央司令部表示，懸掛伊朗旗的「哈斯納號」（M/T Hasna）航經國際水域時，正駛往阿曼灣一處伊朗港口。美軍多次警告該船已違反美方封鎖，但船員未遵從指示。隨後，美軍從航空母艦「林肯號」出動海軍F/A-18超級大黃蜂戰機，以20公釐機砲發射數發砲彈，癱瘓油輪的方向舵。哈斯納號已停止駛向伊朗。

美軍對伊朗油輪開火發生在川普威脅伊朗盡快達成協議之後。川普早前在社群發文要求德黑蘭盡快達成協議，否則將以更猛烈的力道轟炸伊朗。

目前超過5萬美軍在中東地區待命，除了林肯號與布希號兩支航艦打擊群、以及超過1萬名海軍與海軍陸戰隊員在阿拉伯海就位外，精銳部隊也已完成部署。

其中包括陸軍第82空降師約2000名傘兵，以及由海軍陸戰隊與海軍各2500人組成的第31海軍陸戰隊遠征部隊。此外，數百名特種作戰部隊也於3月抵達。美軍官方表示，隨戰爭升級，駐中東總兵力已由戰前的4萬人增至逾5萬人。