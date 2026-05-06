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川習會前解決？川普稱美伊衝突很有機會結束 沒協議就重新狠狠轟炸

編譯周辰陽／即時報導
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川普6日在白宮橢圓辦公室談論即將舉行的「UFC Freedom 250」賽事，桌...
川普6日在白宮橢圓辦公室談論即將舉行的「UFC Freedom 250」賽事，桌上擺放著UFC冠軍腰帶。(美聯社)

Axios與華爾街日報報導，白宮正等待伊朗回覆一份一頁式諒解備忘錄（MOU）。這份文件旨在結束戰爭，並替後續更完整的核談判建立框架。美國總統川普6日表示，美國與伊朗「過去24小時談得很好」，並對未來幾天內達成協議表示有信心。

川普先前多次公開談到談判時程，說法雖有反覆，但仍持續釋出樂觀訊息。他接受福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）訪問時表示，協議可能在一周內達成；稍後又在白宮活動中說：「我們正在和非常想達成協議的人打交道。我們會看看他們是否同意；如果他們現在不同意，最終很快也會同意。」不過，川普沒有設定最後期限。

川普當天在真實發文表示，如果德黑蘭不同意協議，美國將以「更高程度與更強烈力道」恢復轟炸伊朗，並在接受PBS新聞訪問時指出，美伊協議內容的一部分將包括伊朗把高濃縮鈾運往美國，也相信伊朗戰爭有可能在他下周訪問中國前結束。

他說：「我認為這件事很有機會結束；如果沒有結束，我們就必須重新狠狠轟炸他們。」

川普稍後在白宮一場活動中表示，伊朗衝突進展「相當順利」，並稱這只是一場「小規模衝突」。他表示，自己認為軍人母親們會想知道相關情況。川普還說，德黑蘭談判代表「很想達成協議」。他表示：「我們會看看他們是否能達成讓我們滿意的協議，目前局勢完全在我們掌控之中。」

他還表示，美國已與伊朗談判代表進行「良好談判」，而伊朗已同意不擁有核武，並再次重申自己劃下的紅線，「除了其他事項外，他們已同意這點。」

川普隨後又在橢圓辦公室另一場活動中表示，伊朗非常想達成協議，「我們將看看是否能走到那一步。」他表示，美國已經贏得這場衝突，因為伊朗領導層已遭擊殺。他說：「他們的第一線領導人死了，第二線領導人死了，一些第三線領導人也死了，我稱這為政權更替。」

美國官員表示，預期德黑蘭將在未來24至48小時內做出回應。一名美方官員說：「我們距離協議不遠了，但目前還沒有達成協議。」但其他美國官員對是否能達成協議則較為懷疑。白宮則希望能在川普15日結束中國行之前取得外交突破。如果到時仍未達成協議，川普可能再次考慮下令採取軍事行動。

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