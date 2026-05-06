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伊朗革命衛隊稱美國威脅結束 船隻可安全通過荷莫茲海峽

編譯高詣軒／即時報導
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阿曼外海的荷莫茲海峽上，6日可見幾艘船隻。(路透)
阿曼外海的荷莫茲海峽上，6日可見幾艘船隻。(路透)

路透6日引述伊朗官媒報導，伊斯蘭革命衛隊海軍當天聲稱，隨著「美國威脅」結束與「新程序」到位，船隻在荷莫茲海峽的安全通行將獲保障，也感謝船東和船長通行時遵守伊方規定。路透說，這是伊朗首次回應美國暫停引導船隻通過該海峽的「自由計畫」一事。

上述聲明未具體說明所謂「新程序」內容。但據伊朗「新聞電視台」此前報導，伊朗5日宣布一項監管海峽通航的新機制；在該制度下，試圖通過海峽的船隻將收到來自「波斯灣海峽管理局」的電郵，船隻必須遵守信中規定，並在通行前獲得許可。暫不清楚其具體運作方式、通行規定及伊朗將如何應對違規。

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，伊朗已推出網址為「pgsa.ir」的新網站；該址似乎是所謂「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority）的縮寫。

截至目前，上述網站內容幾乎空白，僅有標題「歡迎造訪波斯灣海峽管理局」及下方「伊朗伊斯蘭共和國」等兩行文字。CNN稱，伊朗正以該網站主張荷莫茲海峽控制權。

革命衛隊海軍5日發文說，荷莫茲海峽唯一安全航道是伊朗指定的路線，將對偏離該路線的船隻採取行動。

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