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美伊海上對峙 伊朗仍玩40年前舊戰術 但戰力大躍進

編譯盧思綸／綜合報導
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阿聯富查伊哈石油產業區4日遭伊朗空襲，冒出濃煙。(路透)
阿聯富查伊哈石油產業區4日遭伊朗空襲，冒出濃煙。(路透)

美國與伊朗停火近一個月後在荷莫茲海峽交火，這條全球能源命脈緊張升溫。華爾街日報報導，美伊早在40年前就在波斯灣海上交鋒；如今伊朗把當年「油輪戰爭」戰術當作教科書，加上無人機的戰力，還有中國、俄羅斯等盟友，對美國與全球航運構成壓力。

華爾街日報報導，1980年代兩伊戰爭期間，伊朗攻擊第三方油輪，美方隨後發動大規模海軍護航，甚至派遣陸戰隊摧毀伊朗設於離岸油田平台的指揮據點，才打破德黑蘭對區域航運的控制。

美國退休外交官達菲(Tom Duffy)指出，美伊如今仍在同一片海域對峙，而伊朗的戰略也大致不變，都是透過提高對手代價，讓自己取得區域水域控制權。

1987年油輪戰爭期間，時任總統的雷根派海軍護航，動員約30艘艦艇；當時美國海軍約有600艘艦艇，巡防艦還能深入波斯灣。如今美國海軍規模只剩當年約一半，也已沒有巡防艦。

中東研究所副總裁波拉克(Kenneth Pollack)指出，伊朗如今同樣利用地理優勢控制海峽，但不同於當年推高油價但避免與美國正面衝突，現在伊朗強硬派試圖直接掐斷區域石油出口，衝擊全球經濟。

伊朗軍力也今非昔比。相較當年仍屬新政權，如今不僅與俄羅斯、中國建立合作關係，並擁有包括無人機在內的現代武器，威脅商船與軍艦。

1987年，在美國高度仰賴中東原油、科威特油輪又遭伊朗攻擊背景下，雷根同意讓11艘科威特油輪改掛美國旗並提供護航。當時科威特一度考慮向蘇聯求助，華府不得不拍板代號「誠摯意志」(Operation Earnest Will)的護航行動。

美方當時事先公布護航航線，寄望以海軍嚇阻伊朗，但首波任務中，兩艘改掛美國旗的油輪在八艘美艦與空中支援護送下通行，仍有一艘撞上伊朗布設的水雷，重挫美軍形象。

到1988年，伊朗幾乎每周攻擊商船，促使十支西方海軍和八支區域海軍加入巡邏；美方雖強化護航防禦，石油運輸也未中斷，但受護送船隻仍遭伊朗快艇攻擊。直到美軍巡防艦「羅伯茲號」(USS Samuel B. Roberts)觸雷重創後局勢升溫，美國隨即發動「螳螂行動」(Operation Praying Mantis)，摧毀伊朗船艦與作為攻擊指揮中心的離岸油田平台，才迫使伊朗退讓。

伊朗 荷莫茲海峽 美伊

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