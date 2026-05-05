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美伊衝突後首次 伊朗外長將訪中並與王毅會談

記者黃雅慧／即時報導
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伊朗外長阿拉奇。（路透）
伊朗外長阿拉奇。（路透）

在外界期待中國在美伊衝突調停扮演角色時，中國外交部發言人5日宣布，伊朗外長阿拉奇將於6日應邀訪中，中國外交部長王毅將同其舉行會談。這是也是美伊空襲引發史上最嚴重的全球石油供應衝擊以來，伊朗外長首次訪問中國。

路透稍早報導，伊朗外交部5日在Telegram帳號上稱，阿拉奇5日前往北京，將與中國外長會談，討論雙邊關係以及地區和國際局勢發展。而中國外交部證實了動向。

雖然伊朗外長衝突以來首度訪中，但中伊外長期間保持密切聯繫，至少通話三次。北京重申了立即停火的必要性，同時呼籲各國尊重彼此主權。

美伊圍繞荷莫茲海峽的軍事對峙升級，核談判停滯。國際正力促中國出面參與到調停之中。美國財政部長貝森特4日在美國福斯新聞上受訪稱，呼籲中國加大對伊朗的外交斡旋，力勸對方向國際航運開放荷莫茲海峽，並稱美中元首下周會面時將談及此議題。

彭博報導指，中國是伊朗石油的最大買家，北京與德黑蘭、海灣國家和川普保持的緊密關係使中國成為潛在的調解人；在巴基斯坦公開斡旋達成停火協議後，伊朗官員將停火協議的最終達成歸功於中國在最後一刻的推動，美國總統川普也證實了這一說法，但中國官媒駁斥相關說法。

與此同時，美伊談判正進入另一階段，美國白宮2日通知國會，2月28日以來的美伊敵對行動正式結束，釋放緩和信號。此外，伊朗14點方案正式轉交美方，要求30日內解決核心分歧。緊接而來，備受全球矚目的川習會將在這5月14至15日舉行，雖然中國官方並未證實，但川普4日表示自己將在兩周內與習近平碰面。

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