伊媒爆美軍誤擊民船釀5死 伊朗國會議長：美國違反停火

多艘船隻4日停泊在伊朗南部阿巴斯港外的荷莫茲海峽。(路透)

美國與伊朗 4日在荷莫茲海峽 爆發零星交火，伊朗國會議長卡利巴夫5日指控美國違反停火。同日，伊朗半官媒引述伊朗軍方消息人士報導，美軍反擊伊朗武裝部隊時誤擊民用船隻，造成5人喪生，並否認美軍擊中任何伊朗快艇。

伊朗對美談判代表的卡利巴夫在社群平台X發文表示：「荷莫茲海峽的新局勢逐步成形。由於美國及其盟友違反停火並實施封鎖，航運安全與能源運輸已面臨威脅；當然，他們的危害終將被削弱。」

卡利巴夫說：「我們很清楚，現狀對美國來說難以承受；而我們甚至還沒真正開始。」

另一方面，伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方消息人士駁斥美軍鎖定伊朗快艇，稱調查顯示「美軍實際上開火射擊2艘從阿曼海岸哈薩布鎮（Khasab）駛往伊朗沿岸的民用貨船，造成船上至少5人死亡」。

這名消息人士強調，美方此舉是公然犯罪，必須為這項罪行負責。

美軍負責中東事務的中央司令部司令古柏4日表示，美方實施自由計畫、引導受困船舶撤離荷莫茲海首日，已擊沉6艘伊朗快艇，且此舉純屬防衛。美國總統川普則稱美方擊沉7艘伊朗快艇。