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阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 中東停火岌岌可危

編譯盧思綸／即時報導
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近日阿聯境內最大港口兼石油儲存區「富查伊哈石油產業區」遭伊朗無人機攻擊，石油設施...
近日阿聯境內最大港口兼石油儲存區「富查伊哈石油產業區」遭伊朗無人機攻擊，石油設施陷入大火。圖為3月25日遭攻擊畫面。(美聯社資料照)

紐約時報報導，美國與伊朗在荷莫茲海峽爆發交火，伊朗企圖開火攔截美軍引導通行的船舶，並再度將砲火指向鄰國。阿拉伯聯合大公國指控伊朗射數十枚飛彈與無人機攻擊其國營油輪和境內最大港口兼石油儲存區。這是美伊停火宣布近一個月以來，伊朗首度攻擊海灣國家，中東停火岌岌可危，美伊恐瀕臨重新開戰邊緣。

天空新聞網報導，阿聯國防部表示，其防空系統已攔截15枚伊朗飛彈及4架無人機，其中包括12枚彈道飛彈與3枚巡弋飛彈。紐時則報導有4枚巡弋飛彈，3枚在阿聯領海上空被成功攔截，第4枚落入海中，期間阿聯境內防空警報大作。

另外，阿聯當局表示，位於富查伊哈（Fujairah）、境內最大港口兼石油儲存區「富查伊哈石油產業區」遭伊朗無人機攻擊，石油設施陷入大火，並造成3人送醫。阿聯大型城市多位於面向波斯灣的西岸，富查伊哈則位於面向阿曼灣的東岸。

根據半島電視台，坐落富查伊哈港口的石油設施遇襲後竄出火柱，同時有大量濃煙直衝天際。

阿聯國營通訊社4日報導，一艘阿聯國營石油公司ADNOC擁有、當時試圖通過荷莫茲海峽的油輪遭伊朗無人機攻擊；報導未說明攻擊發生時間，也未通報有人受傷。

美國中央司令部司令古柏拒絕回應美伊停火是否破裂；美國駐聯合國大使沃茲稱，關於是否有違停火協議，「由白宮決定」。

伊朗外交部長阿拉奇4日晚間在社群平台X表示：與美方的談判「正在取得進展」，但美國與阿拉伯聯合大公國「應警惕，不要被心懷不軌者拖回泥淖」，貼文最後寫道：「自由計畫就是僵局計畫。」

▲ 影片來源：X平台＠Al Jazeera Breaking News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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