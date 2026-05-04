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伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場 放話「安全通行須經伊方協調」

編譯盧思綸／即時報導
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多艘貨船與油輪4月18日在接近阿曼的荷莫茲海峽。（路透）
多艘貨船與油輪4月18日在接近阿曼的荷莫茲海峽。（路透）

美國宣布中東時間4日上午展開「自由計畫」， 協助受困的中立國家船隻撤離荷莫茲海峽，且任何干預行為將遭受「強力處理」。路透報導，伊朗武裝部隊聯合司令部4日警告，美國海軍若擅闖荷莫茲海峽將遭到攻擊，並強調任何通行必須與伊朗方面協調，部隊對任何威脅將予以「嚴厲回應」。

根據伊朗官媒，伊朗武裝部隊聯合司令部將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）聲明，部隊將對任何威脅採取「嚴厲回應」，並要求商船與油輪在未與伊朗軍方協調的情況下不得移動。

阿里亞巴迪強調：「我們一再重申，荷莫茲海峽的安全掌握在我們手中，船隻的安全通行必須與我方武裝部隊協調。」

聲明明確警告：「任何外國武裝部隊，特別是具有侵略性的美國軍隊，若意圖接近並進入荷莫茲海峽，將遭到攻擊。」

不過，以色列時報引述美媒指出，自由計畫未必出動美國海軍艦艇護航。

政治新聞網Axiox記者拉維德（Barak Ravid）在社群平台X發文表示，美國海軍艦艇將部署在「附近海域」，一旦有需要，將用以防止伊朗軍方攻擊通過海峽的商船；這項說法呼應華爾街日報的相關報導，CNN稍早也引述美官員稱，這項行動非護航任務。

美國中央司令3日證實，將出動飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基軍機，以及1萬5000名軍事人員支援自由計畫，目標恢復荷莫茲海峽的航行自由，同時將繼續維持海上封鎖。

伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）在川普宣布消息後不久也回應：「美國對荷莫茲海峽新海上機制的任何干預，都將被視為違反停火。」

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