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避荷莫茲海峽風險 沙國轉向紅海 力推Neom港新門戶

編譯季晶晶／綜合外電
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沙烏地阿拉伯加速轉向紅海布局，推動Neom港並擴大延布港出口。圖為沙烏地阿拉伯西...
沙烏地阿拉伯加速轉向紅海布局，推動Neom港並擴大延布港出口。圖為沙烏地阿拉伯西北部未來城市計畫Neom沿海地區景觀。（路透）

為降低對荷莫茲海峽依賴，沙烏地阿拉伯正將貿易重心轉向長期被忽略的紅海沿岸，並加速推動新未來城（Neom）港口，作為連接歐洲與非洲的關鍵門戶。

由王儲穆罕默德主導的Neom計畫，因預算嚴重超支已大幅縮減藍圖，但其港口基礎設施已投入運作。Neom港不處理石油，2024年處理約220萬噸貨物，占沙國進口約2%；未來規畫年產能約150萬TEU。衛星影像顯示，上月港區有大量貨車進出。

一名西方外交官表示，沙國受戰事影響較其他波灣國家輕，但仍逐步將經濟重心轉向紅海沿岸。

沙國也透過1980年代兩伊戰爭期間建造的東西向管線，將原油轉運至紅海延布港，Kpler數據顯示，該港出口量自2月以來大增，4月初達到每周逾2900萬桶，約為戰前整體出口水準的一半。

延布港與東西向管線曾遭伊朗攻擊，但該港比起東岸主要原油碼頭拉斯坦努拉，較不易受到伊朗無人機與飛彈威脅。

阿拉伯波灣國家研究所訪問學者、前IMF沙國任務負責人Tim Callen表示，紅海港口發展是物流布局的一環，港口基礎建設與海關科技已有進展。但西部基礎設施有限，目前沒有鐵路直通紅海，延布港容量受到限制。

沙國本月啟動五條「物流走廊」，連接波斯灣與紅海港口，多數由既有道路與鐵路串接而成。此外，一項造價270億美元、全長1500公里、連接利雅德與吉達的「陸橋」鐵路計畫經多次延宕後，現預計2034年完工。

吉達伊斯蘭港仍是沙國最大港口，2024年處理逾四分之一進口貨物。與杜拜DP World合作的8億美元擴建計畫，目標是把吞吐量提升30%至1000萬TEU。

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