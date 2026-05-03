傳伊朗提3階段14點方案 目標30天內停火過渡到終戰

5月1日荷莫茲海峽上的船艇。(路透)

伊朗 今天表示，已經收到美國對其最新和平談判提案的回應。半島電視台報導，伊朗的方案分為三個主要階段，目標於30天內從停火過渡到結束戰爭。

路透報導，根據伊朗國營媒體，美國已經透過巴基斯坦轉達對伊朗14點提案所作回應，德黑蘭目前正予以審酌。華府 和伊斯蘭馬巴德沒有立即證實有此回應。

伊朗媒體報導，德黑蘭的14點提案內容包括美軍從周邊地區撤離、解除封鎖、解凍資產、支付賠償、解除制裁、各戰線（包括黎巴嫩）停止戰爭，以及對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）建立新管控機制。

半島電視台（Al Jazeera）引述消息人士報導，伊朗的方案分為三個主要階段，目標於30天內從停火過渡到結束戰爭。

其中第一階段將逐步開放荷莫茲海峽，解除美國對伊朗港口的封鎖。德黑蘭則負責處理水雷問題。

第二階段規定，伊朗可依據「零儲存原則」，在時限屆滿後恢復純度3.6%的濃縮活動。該計畫要求美國和以色列 不得攻擊伊朗及其盟友；作為交換，伊朗也不會發動攻擊。提案拒絕拆除核基礎設施或摧毀伊朗的設施，同時要求解除制裁，包括逐步解凍資金。

在第三階段，德黑蘭建議與阿拉伯鄰國展開戰略對話，建立涵蓋整個中東的安全機制。

伊朗國營媒體引述外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）指出：「目前這階段我們沒有核談判。」這顯示伊朗提議將有關核議題的對話推遲到戰爭結束、雙方同意解除波斯灣（Persian Gulf）航運封鎖之後。

川普昨天表示，他尚未看到伊朗和平提案的確切內容，但是他很可能會拒絕。

他在社群媒體上寫道：「我很快就會審查伊朗剛送來的計畫，但很難想像那會被接受，因為伊朗還沒有針對他們過去47年來對人類和全世界所做的事，付出足夠大的代價。」

將核談判推遲到後續階段的提議顯然與華府一再要求伊朗於戰爭結束之前就接受嚴格限制其核計畫的立場相左。

華府希望德黑蘭放棄逾400公斤高濃縮鈾儲備，美方認為這些物質可能用於製造核彈。伊朗則表示其核計畫為和平用途，但願意就部分限制進行協商，以換取取消制裁。

不願意具名的伊朗高層官員透露，德黑蘭認為最新提出的「暫時擱置核議題，留待後續階段再談」是為促成協議的重大立場調整。

該名官員表示：「根據這個架構，較複雜的核議題協商被推遲到最後階段，以營造更有利的氛圍。」

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