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伊朗油輪躲過美軍封鎖 載190萬桶石油神隱1個月 突現蹤斯里蘭卡外海

編譯盧思綸／即時報導
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超大型原油運輸船，示意圖，非新聞當事油輪。(路透)
超大型原油運輸船，示意圖，非新聞當事油輪。(路透)

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社報導，一艘隸屬伊朗國家油輪公司（NITC）的超級油輪躲過美軍監控與封鎖，將超過190萬桶原油運往遠東。

根據追蹤油輪與原油運輸的商業情報服務機構TankerTrackers.com 3日指出，這艘名為「巨大號」（HUGE，編號 9357183）的超大型原油運輸船（VLCC），載有超過190萬桶、價值近2.2億美元的伊朗產原油。

TankerTrackers.com指出，巨大號3月20日從馬六甲海峽啟程、標示航向伊朗起，便關閉船舶自動識別系統（AIS），從公開監控畫面中消失長達月餘。

直到大概一周多以前，巨大號在斯里蘭卡外海被重新目擊；最新航跡顯示，該船目前正穿越印尼龍目海峽，朝廖內群島方向航行。這代表它先前標示自馬六甲海峽前往伊朗的西向航程，已轉為朝亞洲東側水域移動。

▲ 影片來源：X＠TankerTrackers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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