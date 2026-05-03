以色列軍稱毀70處軍事建築 黎巴嫩南部天主教修道院受損引爭議

以色列軍隊1日空襲黎巴嫩南部。(路透)

以色列 對黎巴嫩 南部發動空襲，造成至少7人喪生、多人受傷。另外，以軍動用機具拆毀邊境村莊一處天主教修道院部分建築，遭抨擊為「蓄意」鎖定崇拜場所。

綜合美聯社和法新社報導，以軍今天針對黎巴嫩南部9個村莊發布新一波撤離警告。

根據以色列軍方發布的聲明，他們今天攻擊了黎巴嫩武裝組織真主黨 （Hezbollah）數十個目標，並指出在多個地區拆除了約70處軍事建築及50個真主黨基礎設施據點。

黎巴嫩國營的國家通訊社（National News Agency, NNA）同樣報導，以色列在黎南多地發動空襲，造成多人喪生。

另外，在邊境村莊雅隆（Yaroun），以軍出動推土機拆毀當地一座屬於希臘天主教救主修女會（Salvatorian Sisters）的修道院部分建築。受到近期衝突影響，遭毀的修道院當時已無人居住。

以軍表示，部隊在當地執行任務時，在拆除其所稱的「恐怖分子基礎設施」期間，宗教園區內一棟建築受損。

以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X發文說，經調查，部隊在摧毀恐怖分子基礎設施的行動期間，宗教園區內的一棟房屋受損。」他接著說：「現場沒有明顯跡象表明該建築為宗教設施。」

他說：「當部隊察覺到園區內另一棟建築具備明確的宗教標識後，便立即採取行動，防止園區進一步受損。」

阿德雷同時指出，以國部隊之所以在該地區行動，是因為真主黨曾多次自該園區內向以色列境內發射火箭彈。

與該修會合作的法國天主教慈善機構「東方事工會」（L'Oeuvre d'Orient）表示，以國部隊「摧毀」了該修道院。

聲明指出：「東方事工會強烈譴責針對宗教場所蓄意破壞的行為，以及為阻止平民返回而對黎巴嫩南部民宅進行系統性拆除的行徑。」

幾天前，以軍兩名士兵因在黎南基督教村莊戴布（Debl）褻瀆耶穌雕像，遭軍方處以30天拘留。

真主黨自3月2日聲援盟友伊朗而向以色列發射火箭、導致黎國被捲入中東戰爭以來，以色列空襲已造成黎國2600多人死亡，逾百萬人流離失所。

儘管自4月17日以來停火協議生效，以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨的交火仍持續不斷。