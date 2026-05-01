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川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

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川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統1日在佛州群村特許學校（The Villages Charter Sch...
川普總統1日在佛州群村特許學校（The Villages Charter School）出席活動後跳舞。(路透)

川普總統1日談及美國海軍4月扣押一艘伊朗貨輪，稱「某種程度上就像海盜」。他同時開玩笑表示，美國可能會「立即接管」古巴，並暗示美軍在結束伊朗戰爭返航途中，不排除對該國出手。

CNN報導，川普在當晚的一場活動中表示：「我們擁有如此強大的軍隊，一支很棒的海軍。」他表示美軍近期曾向一艘試圖衝撞他所稱「鐵牆」的船隻引擎室開火，似乎是指驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）4月攔截懸掛伊朗旗幟的「圖斯卡」（Touska）號；該船當時違反封鎖，正航向一處伊朗港口。

川普說：「那艘船停下來。他們用了拖船，然後我們登船。我們接管這艘船，接管貨物，也接管石油。這是一門非常賺錢的生意，」並表示這種行動「就像海盜」。

根據報導，川普接著在點名台下一名朋友時說：「他原本來自一個叫古巴的地方，我們幾乎馬上就要接管那裡了。」

川普接著表示，任何針對古巴的行動將在中東行動結束後很快展開。他在談到對伊朗的戰爭時表示：「我們會先完成一件事，我喜歡把工作做完。」

他談到古巴領導人時說：「我們會在從伊朗回來的路上處理這件事，我們會派出我們其中一艘大型航空母艦，也許是世界上最大的『林肯號』（USS Abraham Lincoln）。我們會讓這艘船開到近海，在離岸約90公尺處停下來，然後他們就會說，非常感謝，我們投降。」

川普就此發表談話時，臉上似乎帶著笑意，現場觀眾也隨之發出笑聲。他當天稍早簽署了一項行政命令，擴大美國對古巴政府及其相關機構的制裁。

此外，川普還表示，隨著談判再次陷入停滯，若未能與伊朗達成協議，美國可能「反而會更好」。他說：「坦白講，也許我們乾脆不達成協議反而更好。你想知道真相嗎？因為我們不能讓這件事繼續拖下去，已經太久了。」

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