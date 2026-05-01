伊朗提新方案、做出一讓步換停火 川普仍喊不滿意

伊朗首都德黑蘭民眾4月29日在集會上高喊口號。(路透)

華爾街日報報導，伊朗 已向美國提交一項新的結束戰爭提案，釋出妥協訊號，試圖重啟談判，以結束這場對經濟造成沉重代價的僵局。不過，知情人士表示，雙方在重新開放荷莫茲海峽以及伊朗核計畫等核心問題上仍存在重大分歧，顯示談判仍將充滿變數。

伊朗於4月30日透過巴基斯坦 ，將修改後的最新終戰方案交給美國。知情人士表示，新方案立場稍微偏向美方，伊朗願意同步談判開放荷莫茲海峽，以及美國承諾停止攻擊並解除封鎖的條件。

先前伊朗態度較為強硬，要求美方先解除封鎖，並就結束戰爭的條件達成共識，之後才願意討論海峽未來管理與核計畫。新方案也提出，伊朗願意就核問題展開談判，但前提是美國必須解除對伊制裁。

知情人士指出，伊朗已透過斡旋方傳達，若華府對新提案持開放態度，德黑蘭最快可於下周初在巴基斯坦與美方坐下來談判。

伊朗外交部未立即回應有關提案細節的置評請求，白宮則拒絕進一步說明。川普 總統1日在白宮南草坪表示，伊朗「想達成協議，但我對最新方案並不滿意」。

川普並未詳述不滿的具體內容，僅表示相較過去，伊朗「已有長足進步，但我不確定他們究竟是否會達成協議」，並指伊朗領導高層間存在極大分歧，且「非常雜亂，有2至3個派系，也許4個，是一個很混亂的領導結構。不過，他們都想達成協議，但整體仍是一團糟」。

不過，曾任美國對伊朗高級談判代表、現任哥倫比亞大學資深研究學者的內普休（Richard Nephew）表示：「我認為這讓各方誘因趨於一致，因為美國和伊朗都能獲得一定程度的經濟緩解，同時將那些已證明更困難且耗時的議題往後延。」