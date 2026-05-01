我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

好市多黑松露披薩「味濃料多」 加1水果美味升級

伊朗提新方案、做出一讓步換停火 川普仍喊不滿意

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗首都德黑蘭民眾4月29日在集會上高喊口號。(路透)
伊朗首都德黑蘭民眾4月29日在集會上高喊口號。(路透)

華爾街日報報導，伊朗已向美國提交一項新的結束戰爭提案，釋出妥協訊號，試圖重啟談判，以結束這場對經濟造成沉重代價的僵局。不過，知情人士表示，雙方在重新開放荷莫茲海峽以及伊朗核計畫等核心問題上仍存在重大分歧，顯示談判仍將充滿變數。

伊朗於4月30日透過巴基斯坦，將修改後的最新終戰方案交給美國。知情人士表示，新方案立場稍微偏向美方，伊朗願意同步談判開放荷莫茲海峽，以及美國承諾停止攻擊並解除封鎖的條件。

先前伊朗態度較為強硬，要求美方先解除封鎖，並就結束戰爭的條件達成共識，之後才願意討論海峽未來管理與核計畫。新方案也提出，伊朗願意就核問題展開談判，但前提是美國必須解除對伊制裁。

知情人士指出，伊朗已透過斡旋方傳達，若華府對新提案持開放態度，德黑蘭最快可於下周初在巴基斯坦與美方坐下來談判。

伊朗外交部未立即回應有關提案細節的置評請求，白宮則拒絕進一步說明。川普總統1日在白宮南草坪表示，伊朗「想達成協議，但我對最新方案並不滿意」。

川普並未詳述不滿的具體內容，僅表示相較過去，伊朗「已有長足進步，但我不確定他們究竟是否會達成協議」，並指伊朗領導高層間存在極大分歧，且「非常雜亂，有2至3個派系，也許4個，是一個很混亂的領導結構。不過，他們都想達成協議，但整體仍是一團糟」。

不過，曾任美國對伊朗高級談判代表、現任哥倫比亞大學資深研究學者的內普休（Richard Nephew）表示：「我認為這讓各方誘因趨於一致，因為美國和伊朗都能獲得一定程度的經濟緩解，同時將那些已證明更困難且耗時的議題往後延。」

川普 伊朗 巴基斯坦

上一則

影／舔完吸管再放回 法國少年在新加坡拍惡搞影片下場慘了

延伸閱讀

傳川普不滿意伊朗提的新方案 荷莫茲海峽恐再鎖2個月

傳川普不滿意伊朗提的新方案 荷莫茲海峽恐再鎖2個月
伊朗提最新談判方案 川普「不滿意」…為什麼？

伊朗提最新談判方案 川普「不滿意」…為什麼？
美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置
美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11

超人氣

更多 >
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金
3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院
不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」