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川普稱德黑蘭「急著談判」 鬆口不排除打破停火

編譯周辰陽／即時報導
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川普4月30日在華府白宮橢圓辦公室發表談話。(美聯社)
川普4月30日在華府白宮橢圓辦公室發表談話。(美聯社)

川普總統4月30日讚揚他所稱對伊朗港口的「令人難以置信」封鎖，並聲稱該政權仍渴望談判，並表示除了他和少數幾人之外，沒人知道與伊朗談判的情況。CNN指出，這顯示儘管表面看起來陷入僵局，但美伊談判仍在進行。

福斯新聞與半島電視台報導，川普在白宮對記者表示，封鎖已嚴重限制伊朗的石油收入。他說：「這項封鎖令人難以置信，封鎖的力量也令人難以置信。他們無法從石油中獲得任何資金，希望這件事很快就能解決。」

被問及伊朗似乎非常強硬，談判看起來陷入停滯，是否開始考慮打破停火時，川普堅稱德黑蘭正尋求達成協議，但也坦言不確定誰在掌權。他說：「除了我和另外幾個人之外，沒有人知道談判的情況。」並表示：「他們非常想達成協議。我們有一個問題，因為沒有人能確定誰是領導人。」

川普表示：「我不知道我們是否需要那樣做，我們可能需要。」

川普接著聲稱，伊朗的領導階層與軍事能力已在很大程度上被消滅，並指領導人連同幾乎所有軍隊都已被消滅。他指出，伊朗領導階層是一個強硬的團體，但美國已將其重創，且伊朗經濟陷入災難，「我們會看看他們能撐多久。」

此前Axios報導，川普4月30日將聽取五角大廈報告對於伊朗的最新軍事行動方案；川普正藉此向德黑蘭施壓。這場簡報由美國中央司令部司令庫柏負責，出席者包括參謀首長聯席會議主席凱恩與其他軍方高層。

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