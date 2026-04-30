60天倒數能喊停？川普對伊朗用兵5/1到期 防長新解「停火即暫停」

國防部長赫塞斯4月30日出席參議院軍事委員會聽證會並作證。(美聯社)

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則川普總統依法須撤回美軍。不過，川普政府主張，當前持續中的停火已讓60天期限「停止計時」，此說法引發民主黨 強烈反彈，也遭共和黨 質疑。

華爾街日報報導，根據1973年制訂的《戰爭權力法》（War Powers Resolution），總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍；若以書面向國會證明為安全撤軍仍需動用武力，期限可再延長30天。

儘管川普已暫停對伊朗的空襲，美軍仍持續執行軍事封鎖，禁止船隻進出伊朗港口，而根據國際法，封鎖被視為戰爭行為。國防部長赫塞斯4月30日出席參議院軍事委員會聽證會時表示，4月8日開始的美伊停火已使倒數計時停止。

他表示：「我們現在處於停火狀態，我們的理解是，這意味著60天的時鐘在停火期間會暫停或停止。」並補充說：「這就是我們的理解。」民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）表示，「我不認為該法律支持這樣的解讀」。

凱恩詢問川普是否打算尋求國會批准戰爭，或依法向國會提出申請以爭取額外30天撤軍時間，赫塞斯則將問題轉交白宮 回應。凱恩表示：「這將為政府帶來一個非常重要的法律問題」，並強調「我們有嚴重的憲法疑慮」。

部分共和黨籍參議員也表達懷疑。參議員楊恩（Todd Young）表示：「因為停火就停止？哪一個停火？如果還在開火，停火還算數嗎？我不知道。這有任何法律先例嗎？這些都是國會議員會提出的問題。」他並表示，預期政府會在赫塞斯發言後，向國會提出正式的法律論證。

根據報導，一部分共和黨議員私下正討論，如何起草授權對伊朗使用武力的法案。國會過去曾通過類似的授權法案（AUMF），用於第一次波斯灣戰爭、伊拉克戰爭及阿富汗戰爭。