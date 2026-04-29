伊朗經濟陷「死亡螺旋」 百萬人失業 戰後重建需天文數字

伊朗首都德黑蘭街頭27日可見已故前最高領袖哈米尼的大型看板。（路透）

華爾街日報報導，美國與伊朗 各自祭出海上封鎖手段，互賭對方先撐不住。然而，伊朗經濟已陷入「死亡螺旋」，初步估計顯示，約100萬人直接失業；且以4月中旬為基準，和一年前相比，物價已經飆漲67%。維也納國際經濟研究所學者戈德西（Mahdi Ghodsi）直言，「生活已經負擔不起，伊朗正處於最脆弱的時刻」。

美伊談判陷入僵局，華府 押注德黑蘭在經濟危機下讓步，伊朗則賭美國為了穩定全球市場、壓低汽油價格，先解除對伊朗港口的封鎖。

初步估計顯示，約100萬人直接失業，另有100萬人間接受影響；相較伊朗平時約2500萬就業人口，衝擊相當可觀。長時間網路中斷也重創線上商業活動，企業從製造業到零售業陸續停擺或倒閉，鋼材與原物料短缺拖累生產，仰賴進口的電子商品也愈來愈稀少、愈來愈貴。

伊朗央行數據顯示，截至4月中旬的一個月，年通膨率已達67%。多半仰賴海運進口的紅肉，即使是補貼價格，每磅也漲到約3.60美元，即1公斤要價超過250元台幣；在最低月薪約130美元的伊朗，已非多數民眾負擔得起。

伊朗政府試圖以加薪、補貼與現金紓困止血，包括提高最低工資與公務員薪資，繼續補貼麵包、燃料等必需品，並向低收入戶發放現金與米、雞肉、食用油等民生物資票券。當局也動用家庭必需品戰略儲備，並呼籲民眾節水、節電、節省天然氣，德黑蘭居民則被鼓勵少開車、改搭大眾運輸。

但政府收入正迅速枯竭。封鎖前，伊朗多數石油出口，以及食品、藥品、原物料等進口，都經由荷莫茲海峽運輸。3月時，伊朗每日仍出口185萬桶原油，按國際價格計算約值1.91億美元；如今航運紀錄顯示，伊朗難以出口石油與其他主要收入來源的商品。

Kpler高級石油分析師法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）表示，目前沒有證據顯示伊朗石油貨物已突破美國封鎖，抵達中國大陸或其他買家手中。

戰爭也重創伊朗基礎設施與重要產業。伊朗國營媒體估計，戰後重建費用可能高達2700億美元；相較伊朗去年國內生產毛額約3410億美元，也就是說重建成本相當於伊朗一整年經濟產出的8成。

伊朗正尋找替代路線繞過封鎖，包括透過土耳其、亞美尼亞、亞塞拜然的鐵路，以及北方裏海進口貨物。Kpler資料顯示，美國封鎖開始後，至少11艘載有穀物、玉米與葵花油的船隻，已從俄羅斯、哈薩克、土庫曼抵達伊朗裏海港口。巴基斯坦也宣布指定6條港口與陸路邊境通道，讓伊朗貨物可不受限制過境，並用於進口米與肉類。

伊朗經濟困境並非戰爭後才出現。多年美國與國際制裁、本幣暴跌與物價飆升，早在今年初就已引發大規模反政府抗議，隨後遭政權以致命武力鎮壓。

如今戰爭與封鎖使民生壓力進一步惡化，也讓社會不滿再度升高。研究伊朗經濟的維吉尼亞理工大學教授薩利希—伊斯法哈尼（Djavad Salehi-Isfahani）指出，對伊朗政府而言，戰爭結束可能只是另一個問題的開始：如何面對一群失望且更加貧困的人民。