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美、伊默許不阻攔 俄首富5億豪華遊艇穿越荷莫茲

編譯盧思綸／綜合28日電
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與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」，2022年曾經現身香港。...
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」，2022年曾經現身香港。(路透)

美國封鎖伊朗港口、伊朗嚴格管控荷莫茲海峽之際，一艘與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫（Alexei Mordashov）有關的超級遊艇「北方號」（Nord）闖關成功。北方號估值上看5億美元，24日從杜拜出發，隔日上午駛過現在全球最敏感航道荷莫茲海峽，26日已在阿曼首都馬斯喀特外海發送定位訊號。

路透報導，「北方號」在杜拜完成維修後得以穿越遭封鎖的荷莫茲海峽，主因是伊朗與美國皆未提出反對。

消息人士表示，這艘名為Nord、懸掛俄羅斯國旗的遊艇，依照國際海事法，沿核准航道通過該海峽，「伊朗並未干涉該遊艇的行動，因為它是友好國家的民用船隻，屬和平通行。美方同樣未對遊艇的航行提出質疑，因為該船並未停靠伊朗港口，且與伊朗沒有任何關聯。」

商業內幕報導，北方號是全球第12大超級遊艇，由德國造船廠樂順（Lürssen）打造。

北方號與俄羅斯鋼鐵巨擘謝韋爾鋼鐵公司（Severstal）老闆摩達雪夫關係密切；摩達雪夫雖未正式登記為船主，但外界普遍認為他是實際所有人。船舶紀錄顯示，2022年一間以他妻子名義登記的公司持有北方號。

對此，摩達雪夫拒絕置評；他因與俄羅斯總統普亭的關係，在俄烏戰爭後遭到美國制裁，美方長年試圖扣押北方號。

根據彭博億萬富豪指數，摩達雪夫估計是俄羅斯首富，淨資產達294億美元；富比士則估計，他的家族身價達370億美元。

目前尚不清楚北方號如何取得通行許可。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）上周指出，自3月4日以來，僅187艘船通過荷莫茲海峽；戰前這條航道每天約有125至140艘船通行。

俄羅斯與伊朗是親密盟友，自美以對德黑蘭開戰以來，俄伊持續密切磋商。普亭27日在聖彼得堡會見伊朗外長阿拉奇，提議調停這場衝突。

在荷莫茲海峽商船與油輪都大幅減少之際，北方號成為少數接近並穿越海峽的私人船舶之一。北方號長約142公尺，可容納36名乘客，配有健身房、游泳池、電影院、美容沙龍、電梯及兩座直升機停機坪。

普亭 俄羅斯 杜拜

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