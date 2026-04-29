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德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）與德國總理梅爾茨3月3日在白宮橢圓辦公室舉行雙邊會晤。(歐新社...
美國總統川普（右）與德國總理梅爾茨3月3日在白宮橢圓辦公室舉行雙邊會晤。(歐新社)

德國總理梅爾茨27日罕見公開批評美國，稱川普政府一直缺乏明確的結束美伊衝突策略，如今「被伊朗玩弄」。美國總統川普28日在「真實社群」反嗆，直言難怪德國無論在經濟或其他方面都表現不佳。

川普發文寫道：「梅爾茨覺得讓伊朗擁有核武也沒關係。他根本不知道自己在講什麼！如果伊朗真的有核武，整個世界都會被挾持。現在是我在處理伊朗的問題，而這些事其他國家、歷任總統早就該做了！難怪德國現在表現得這麼糟，經濟也好、其他方面也一樣糟！」

梅爾茨的辦公室並未立即回應媒體詢問。

路透等媒體報導，梅爾茨造訪德國西部家鄉一所學校時表示，美國從一開始就誤判伊朗政權，在沒有明確退場策略的情況下攻擊伊朗。「伊朗人顯然比預期更強大，美國人在談判中也顯然沒有真正令人信服的策略。這類衝突的問題始終在於，你不僅要介入，還必須能脫身。我們在阿富汗痛苦地見證了20年，在伊拉克也看到這一點。」

梅爾茨並警告，美國可能重蹈當年出兵阿富汗與伊拉克的覆轍。他說：「目前看不出美國人會選擇什麼戰略退路，尤其是伊朗人顯然正在非常高明地談判，或者說非常高明地不談判。伊朗讓美國人前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，然後又一無所獲、空手離開。」

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