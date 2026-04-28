我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查理三世反酸川普？如果不是英國 恐要講法文

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

認定伊朗假談判 傳川普要長期封鎖荷莫茲

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統28日在白宮歡迎英國國王及王后到訪的國宴發表談話。(路透)
川普總統28日在白宮歡迎英國國王及王后到訪的國宴發表談話。(路透)

華爾街日報引述多名美國官員透露，美國總統川普認為伊朗提議先開荷莫茲海峽、擱置核問題，表明非真心談判，因而已指示幕僚做好長期封鎖伊朗港口的準備，目標打擊德黑蘭政權金流迫使讓步。川普這項決定代表戰爭進入新階段，也凸顯他雖追求快速、可對外宣傳的勝利，眼前卻沒有萬全選項。

另一方面，伊朗27日告訴斡旋方，正與最高領袖穆吉塔巴磋商，數日後將再提修正方案。隨著封鎖壓力升高，伊朗接下來可能加大對美方施壓，包括恢復攻擊區域能源設施，或鎖定執行封鎖任務的美國海軍資產，迫使華府在升高衝突或退讓談判之間做出選擇。

美國官員透露，在近期多場會議中，包括27日白宮戰情室的伊朗戰爭簡報，川普決定繼續封鎖船隻進出伊朗港口、通行荷莫茲海峽。川普認為，恢復空襲或退出戰爭的風險，都高於維持封鎖。

報導稱，川普27日告訴幕僚，伊朗提議先重啟荷莫茲海峽，並談判結束戰爭，之後再談判核問題，證明德黑蘭並非真心談判；還有川普政府官員意識到，德黑蘭可能試圖破壞目前這種長期「無協議、無戰爭」的狀態。

一方面，川普對無限期封鎖很放心，他28日在真實社群發文稱此舉正將伊朗推向崩潰狀態；另一方面，官員透露，川普不願放棄要求伊朗暫停濃縮鈾至少20年且後續相關活動需接受限制。

曾任美國情報界伊朗問題資深分析師的布魯爾（Eric Brewer）表示，不意外川普未接受伊朗新提案，「因為新提案完全沒有處理核問題。既然你還在等能不能透過封鎖對伊朗造成嚴重經濟問題，為什麼現在要接受伊朗的協議？」

美國若單方面停火，可迅速抽身，並緩解美國與全球經濟壓力；若重啟攻擊，雖可進一步削弱伊朗，卻可能招致德黑蘭報復波灣能源設施，推高戰爭成本。封鎖雖能壓縮伊朗資金，卻也意味美軍須在中東部署更久，且無法保證伊朗政權屈服。

布魯金斯學會外交政策計畫副總裁、伊朗問題專家馬洛尼（Suzanne Maloney）表示：「伊朗研判，自己撐過封鎖、並設法繞過圍堵的能力，會大於美國承受能源危機擴大、甚至全球經濟衰退的意願。」

德國風險分析與國際安全研究所所長朗吉（Nico Lange）表示：「雙方都認為自己判斷正確，也相信時間站在自己這邊。」

川普 華府 伊朗

上一則

美等6國挺巴拿馬主權 關切中國經濟施壓

延伸閱讀

傳川普不滿意伊朗提的新方案 荷莫茲海峽恐再鎖2個月

傳川普不滿意伊朗提的新方案 荷莫茲海峽恐再鎖2個月
美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置
川普意圖緩慢施壓逼伊朗迅速達成協議 為談判設下「兩紅線」

川普意圖緩慢施壓逼伊朗迅速達成協議 為談判設下「兩紅線」
伊朗提和談新條件 川普可能不接受

伊朗提和談新條件 川普可能不接受

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服