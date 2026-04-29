我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

分歧擴大… 阿聯突宣布5月退出OPEC 油國集團重挫

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉伯聯合大公國宣布將退出石油輸出國組織，在伊朗危機未解之下，進一步削弱OPEC...
阿拉伯聯合大公國宣布將退出石油輸出國組織，在伊朗危機未解之下，進一步削弱OPEC的影響力，但符合川普總統的期待。（路透）

阿拉伯聯合大公國(UAE)28日宣布，5月1日起將退出已加入60年的石油輸出國組織（OPEC），及包含俄羅斯等盟友在內的OPEC+，向該國長期戰略和經濟計畫看齊，這對這個石油生產國集團而言是一大打擊。

阿聯：將逐步提高石油產量

阿聯能源部在聲明中指出，退出OPEC將有助於阿聯加強回應瞬息萬變的需求，該國將逐步提高石油產量。能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed al-Mazrouei）受訪時表示，伊朗戰爭干擾全球能源市場，為阿聯創造退出OPEC的良機，阿聯相信戰爭引發的短缺，需要各國靈活回應市場需求，不受集體決策過程束縛。

馬茲魯伊說：「我們是在花費許多時間詳細評估所有策略後，做出這項決定…我們認為現在是做出這項決定的好時機，因為此舉不會嚴重影響市場：目前市場供給短缺。」

阿聯退出OPEC和OPEC+，被視為反映阿聯尋求更大能源決策空間，也凸顯其與沙烏地阿拉伯長年來在產量與區域政治的分歧。

被視為川普一大勝利

路透報導，身為OPEC長期成員國，阿聯宣布於5月1日退出不僅令外界震驚，也可能導致OPEC陷入混亂並削弱其影響力。OPEC一向力求展現團結，但在地緣政治和生產限額方面均存在內部歧見。但對美國總統川普而言是一大勝利，川普曾指控OPEC藉由哄抬油價向全世界「敲竹槓」。

馬茲魯伊告訴路透，阿聯是在仔細審視自身能源策略後做出這項決定。

OPEC的波斯灣產油國近期因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎封閉，而面臨石油出口受阻窘境。

鑒於荷莫茲海峽情勢，馬茲魯伊認為阿聯退出OPEC不會對市場造成重大影響。

川普曾把美國對波斯灣國家的軍事支援與油價掛勾，他表示，美國保護OPEC成員國的同時，這些國家卻「藉由抬高油價來剝削我們」。

阿聯先前曾批評其他阿拉伯國家，未能在伊朗戰爭期間向阿聯提供足夠保護，以抵禦伊朗多次攻擊。阿聯是區域商業樞紐，也是華府最重要盟國之一。

石油 沙烏地阿拉伯 俄羅斯

上一則

伊朗儲油空間只能再撐22天 擬靠鐵路運油至中國

延伸閱讀

熱點問答╱阿聯為什麼退出OPEC及「OPEC+」?

熱點問答╱阿聯為什麼退出OPEC及「OPEC+」?
怪川普打伊朗被拖累 阿聯尋求美元金援 恐被迫改人民幣賣油

怪川普打伊朗被拖累 阿聯尋求美元金援 恐被迫改人民幣賣油
美股早盤／油價近112美元 AI恐懼再起 費半重挫3%

美股早盤／油價近112美元 AI恐懼再起 費半重挫3%

中東戰爭50天 全球石油產量損失達500億元

中東戰爭50天 全球石油產量損失達500億元

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算