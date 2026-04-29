分歧擴大… 阿聯突宣布5月退出OPEC 油國集團重挫

阿拉伯聯合大公國宣布將退出石油輸出國組織，在伊朗危機未解之下，進一步削弱OPEC的影響力，但符合川普總統的期待。（路透）

阿拉伯聯合大公國(UAE)28日宣布，5月1日起將退出已加入60年的石油 輸出國組織（OPEC），及包含俄羅斯 等盟友在內的OPEC+，向該國長期戰略和經濟計畫看齊，這對這個石油生產國集團而言是一大打擊。

阿聯：將逐步提高石油產量

阿聯能源部在聲明中指出，退出OPEC將有助於阿聯加強回應瞬息萬變的需求，該國將逐步提高石油產量。能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed al-Mazrouei）受訪時表示，伊朗戰爭干擾全球能源市場，為阿聯創造退出OPEC的良機，阿聯相信戰爭引發的短缺，需要各國靈活回應市場需求，不受集體決策過程束縛。

馬茲魯伊說：「我們是在花費許多時間詳細評估所有策略後，做出這項決定…我們認為現在是做出這項決定的好時機，因為此舉不會嚴重影響市場：目前市場供給短缺。」

阿聯退出OPEC和OPEC+，被視為反映阿聯尋求更大能源決策空間，也凸顯其與沙烏地阿拉伯 長年來在產量與區域政治的分歧。

被視為川普一大勝利

路透報導，身為OPEC長期成員國，阿聯宣布於5月1日退出不僅令外界震驚，也可能導致OPEC陷入混亂並削弱其影響力。OPEC一向力求展現團結，但在地緣政治和生產限額方面均存在內部歧見。但對美國總統川普而言是一大勝利，川普曾指控OPEC藉由哄抬油價向全世界「敲竹槓」。

馬茲魯伊告訴路透，阿聯是在仔細審視自身能源策略後做出這項決定。

OPEC的波斯灣產油國近期因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎封閉，而面臨石油出口受阻窘境。

鑒於荷莫茲海峽情勢，馬茲魯伊認為阿聯退出OPEC不會對市場造成重大影響。

川普曾把美國對波斯灣國家的軍事支援與油價掛勾，他表示，美國保護OPEC成員國的同時，這些國家卻「藉由抬高油價來剝削我們」。

阿聯先前曾批評其他阿拉伯國家，未能在伊朗戰爭期間向阿聯提供足夠保護，以抵禦伊朗多次攻擊。阿聯是區域商業樞紐，也是華府最重要盟國之一。