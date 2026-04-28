我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤吃得到水果

78歲男星血癌化療無效 砸重金改新療法抗癌成功

川普宣布對伊朗勝利就能抽身？美情報曝兩劇本：都未必結束戰爭

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德黑蘭恩格拉布廣場的一塊巨型廣告牌，上面用波斯語寫著「荷莫茲海峽仍然關閉」。(歐...
德黑蘭恩格拉布廣場的一塊巨型廣告牌，上面用波斯語寫著「荷莫茲海峽仍然關閉」。(歐新社)

美國與伊朗的戰爭已持續兩個月，造成數千人死亡，並成為美國總統川普的政治負擔。路透28日報導，2名美國官員與1名知情人士表示，美國情報機構正研究，若川普宣布單方面勝利，伊朗將如何回應。

美國情報界正應資深政府官員要求，分析此一問題及其他相關議題。消息人士指出，此舉目的是了解川普可能從這場衝突中抽身的影響；一些官員與顧問擔心，美伊衝突可能在今年稍晚的期中選舉中，導致共和黨遭遇重大挫敗。

目前尚未做出任何決定，且川普仍可能輕易升高軍事行動；但若迅速降溫，可能緩解政治壓力，同時也可能讓伊朗更加壯大，最終重建核武與飛彈計畫，並威脅該地區的美國盟友。

情報界何時完成這項研究，目前仍不清楚，但此前已分析過，若美國宣布勝利，伊朗領導層可能作出的反應。其中一名消息人士表示，2月展開初步轟炸行動後數日內，情報機構評估，若川普宣告勝利並讓美軍縮減在該地區的部署，伊朗很可能會將之視為一場勝利；若川普宣稱美國已經獲勝但仍維持大量部隊駐紮，伊朗則可能視為一種談判策略，但不一定會因此結束戰爭。

美國中央情報局（CIA）公共事務辦公室主任里昂斯（Liz Lyons）在路透報導刊出後發布的聲明中表示，中情局「並不了解情報界所謂的評估」。中情局並未回應路透針對其目前對伊朗研究提出的具體問題，國家情報總監辦公室拒絕評論。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，美國仍在與伊朗進行談判，「不會被迫倉促達成一項糟糕的協議」。

3名知情人士指出，川普非常清楚自己與共和黨正承受的政治代價。另一名知情人士表示，各種軍事選項仍在考慮中，包括再次對伊朗軍事與政治領導人發動空襲。不過，一名美國官員與另一名知情人士指出，其中最具野心的選項，例如對伊朗本土發動地面入侵，相較於幾周前已較不可能。一名白宮官員形容，美國國內要求川普結束戰爭的壓力「極為巨大」。

其中一名消息人士表示，伊朗已利用持續中的停火，挖出在衝突初期遭美國與以色列轟炸掩埋的發射器、彈藥、無人機與其他軍事物資。因此，美方恢復全面戰爭的軍事代價可能比4月8日停火初期更高。

川普 伊朗 共和黨

上一則

香川政夫芬蘭談武道精神 空手道大師班座無虛席

延伸閱讀

川普停火究竟到何時？伊朗預告亮新底牌

川普停火究竟到何時？伊朗預告亮新底牌
CNN：川普又TACO延長停火 伊朗已不信川普軍事威脅

CNN：川普又TACO延長停火 伊朗已不信川普軍事威脅
福斯主播搶先爆料：川普專訪稱「伊朗戰爭結束了」

福斯主播搶先爆料：川普專訪稱「伊朗戰爭結束了」
美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業