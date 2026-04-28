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阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

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阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

編譯林文彬、國際中心／即時報導
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阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿拉伯聯合大公國官方媒體WAM報導，阿聯已決定5月1日起退出石油輸出國組織（OPEC）和包含俄羅斯等盟友在內的OPEC+，向該國長期戰略和經濟計畫看齊。

阿聯意外退出OPEC可能引發混亂並削弱這個石油出口集團，但對美國總統川普而言是一大勝利；川普曾指控OPEC藉由哄抬油價對全世界「敲竹槓」。

阿聯官員曾多次提出退出該組織想法，並抱怨其配額制度以不公平方式限制阿聯石油出口。

根據阿聯官方通訊社發布的聲明，這項退出決定是基於該國的「長期經濟願景」，以及希望加速投資能源生產領域。

報導指出，阿聯是基於「國家利益」及有效貢獻以滿足市場迫切需求的承諾退出OPEC和OPEC+，退出後該國將持續採取「負責任」行動，並根據需求和市況以有節制方式逐步提高石油產量。

決定退出OPEC及OPEC+顯示阿聯產業政策持續演進，該國也將繼續以縝密和負責任態度，對市場穩定做出貢獻。

半島電視台指出，在美伊戰爭引發歷史性能源衝擊、動盪全球經濟之際，阿聯這項舉動，將對油國組織及其實際領導者沙烏地阿拉伯造成重大打擊。

阿聯與沙烏地阿拉伯近來關係緊張，兩國爭奪經濟、地緣政治和地區影響力，競爭日益激烈。沙國希望成為區域投資與商業中心，直接挑戰阿聯杜拜作為中東商業、金融和觀光樞紐地位。

兩國在油國組織內也因石油產量配額問題發生分歧。阿聯為了實現國家經濟多元化，希望增加石油輸出，沙國則試圖維持高油價，兩國策略相左。

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