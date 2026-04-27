和事佬不好當？巴基斯坦突遭追討35億美元債務 約1/5外匯存底

伊朗外長阿拉格奇（左）在伊斯蘭馬巴德會晤巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾。(路透)

巴基斯坦試圖調停美伊 戰事之際，卻突遭阿聯酋要求立即償還35億美元貸款。這筆資金恐耗去巴國央行約五分之一外匯存底，並可能影響2024年與國際貨幣基金（IMF）達成的70億美元紓困計畫。沙烏地阿拉伯隨後提供30億美元新存款，並將既有50億美元資金展延逾一年，以解巴國燃眉之急。

分析人士指出，阿布達比此舉反映出對伊斯蘭馬巴德的日益不滿，一方面是後者深化與利雅德的關係，同時也也認為巴國對伊朗 攻擊波灣國家的態度過於溫和。此外，巴國扮演調停角色也惹惱阿聯酋，後者認為當前局勢不存在中立空間。

沙烏地阿拉伯與阿聯酋因為在葉門內戰中支持不同陣營，早有分歧。儘管面對伊朗威脅暫時收斂，但仍持續較勁。利雅德如今與巴基斯坦、土耳其 以及埃及的關係更緊密，阿聯酋則與巴國宿敵印度愈走愈近。

巴基斯坦官員私下表示，阿聯酋曾要求其對伊朗採更強硬立場。但官方淡化事件，稱償還資金屬「例行金融交易」，否認與戰事或雙邊關係有關。

阿聯酋此次要求提前還款，與先前向IMF承諾不提前追討的說法不一致。另外，原擬將10億美元債務轉為對巴國軍方企業投資的計畫也告吹。

觀察人士指出，巴基斯坦對沙國資金依賴程度升高，目前規模已接近外匯存底一半；在沙國本身面臨流動性緊縮與財政赤字壓力下，未來資金支持的空間有限。