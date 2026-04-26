美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

伊朗伊斯蘭革命衛隊24日在荷莫茲海峽扣押Epaminondas號貨輪。(路透)

美國政治新聞網站Axios 26日報導，美國與伊朗 外交談判陷入僵局之際，一名美國官員和兩名知情人士透露，伊朗向美國提出一項新方案，主張重開荷莫茲海峽並結束戰爭，至於核問題則延後談判。

報導引述知情人士指，伊朗外交部長阿拉奇在巴基斯坦 會談期間坦言德黑蘭高層對美方要求未達成共識，並提議暫時繞過核問題，優先解決荷莫茲海峽危機和海上封鎖。美國要求伊朗暫停濃縮鈾至少10年，並將現有庫存移至境外。

根據阿拉奇的提案，雙方將長期延長停火，或同意正式結束戰爭。至於核談判則留待荷莫茲海峽重新開放、美方解除封鎖後，才會在下一階段啟動。

Axios指出，白宮已收到這項提案，但美方是否願意進一步討論，目前仍不明朗。

三名美國官員透露，美國總統川普預計美東時間27日與國安及外交高層在白宮戰情室召開會議，討論下一步對策。

川普26日受訪福斯新聞暗示，仍希望維持海上封鎖、切斷伊朗石油出口，藉此迫使德黑蘭在未來幾周內讓步。他形容，若大量石油流通中斷，也無法裝上貨櫃或船隻，相關輸油系統可能「從內部爆炸」，並稱外界估計伊朗大約只剩3天時間承受這種壓力。

阿拉奇預計27日前往莫斯科，與俄羅斯總統普亭 會晤。