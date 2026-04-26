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受困船員高達2萬人...荷莫茲海峽雙重封鎖 航運危機加深

編譯任中原／綜合外電
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航運業者表示，即使是最佳情況下，荷莫茲海峽要好幾個月才能恢復正常。圖為上月在美以...
航運業者表示，即使是最佳情況下，荷莫茲海峽要好幾個月才能恢復正常。圖為上月在美以與伊朗發生衝突之際，荷莫茲海峽附近的一艘貨輪。（路透）

伊朗戰爭即將進入第3個月，荷莫茲海峽仍遭伊朗實際關閉，加上川普又對與伊朗有關的船隻實施封鎖，以及伊朗用「蚊子」炮艇攻擊商船，每天通行船隻已減少到接近於零，使航運危機加深。航運業者表示，即使是最佳情況下，這條航線也要好幾個月才能恢復正常。

原先船東及船員通行荷莫茲海峽的一大阻礙，是伊朗革命衛隊。現在美國戰艦也在海域攔截船隻，讓伊朗炮艦的行蹤更難以預測。一些業界主管表示，美國封鎖行動促使伊朗加強關閉海峽，導致此一區域更加動盪。Fleet船舶管理公司執行長蘇布拉曼寧表示，「美國的封鎖行動看來使該區域船隻的風險擴大，造成更多不確定性」。該公司有400多名船員身陷波斯灣內。

高盛分析團隊指出，波斯灣各國的原油產量已經比戰前減少57%；即便在海峽重新開放之後，恢復期也需要好幾個月。高盛全球事務主管柯恩表示，他最近前往沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯開會，當地出席人士表示荷莫茲海峽不大可能恢復正常，即便在長期間仍可能如此。

柯恩指出，縱使伊朗政權垮台，荷莫茲海峽也不會恢復到一開始的情況，也許會有部分船隻通行，但伊朗可能會維持部分管控、或繼續單方面控制。

新美國安全中心資深研究員錫姆巴表示，「荷莫茲海峽已成為伊朗的談判籌碼。而美國封鎖行動，使伊朗的籌碼減少一些，但最終伊朗仍有一些空間，而最近獲得的收入也將為自己買到一些時間」。

海峽多關閉一天，對高度依賴中東石油的亞洲國家及全世界的衝擊就愈大，包括美國在內，石油短缺及價格高漲將擴散到能源市場及全球供應鏈。天然氣市場已經開始出現「需求毀滅」信號，而肥料短缺將衝擊今年以及之後的糧食生產及價格。

日本商船三井會社（MOL）社長兼執行長田村城太郎表示，原先預期戰局短期內就將結束，但迄今已持續七周以上，實際而言可能要一些時間才能解除情況；他認為全世界將不會恢復舊觀。

船東及管理人員表示，目前有數百艘船陷在波斯灣內，受困船員高達2萬人；船上食物及飲水供應無缺，一些船員也因為雇用合約到期而離船，但很難找到替換船員，而且價格昂貴。

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