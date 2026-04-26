和平脆弱？以空襲釀死傷 真主黨無人機回擊 雙方互控違反停火

以黎停火甫延長三周，但以色列 和黎巴嫩真主黨 24至25日持續交火。以軍24日聲稱在黎巴嫩南部擊殺六名真主黨成員，並空襲黎南的真主黨建築。真主黨則朝以北及駐黎南的以軍發射無人機，以方指控這是公然違反停火。

以色列時報24日報導，上述六名真主黨成員當天上午在黎南班特吉貝爾鎮遭擊殺。當時以軍傘兵在某建築物入口發現軍備和食物，於是出動無人機和軍犬偵察，發現六名槍手藏身處，隨後以軍包圍該建築，用無人機找到逃向屋頂的槍手。最後以軍傘兵擊殺兩人，其餘四人死於無人機等武器。

以方正在黎南設置所謂「安全緩衝區」，特吉貝爾鎮就在其中。以軍聲稱，真主黨分子藏匿該鎮是公然違反停火。

以軍24日也空襲真主黨在黎南基爾貝特薩拉姆漢、圖藍與迪爾阿姆斯等城鎮的幾棟建築，並指控這些建築被真主黨利用發動攻勢。黎巴嫩衛生部說，圖藍至少兩人死亡，且以軍25日又襲擊黎南納巴蒂葉地區一座城鎮，造成至少四人死亡。

黎巴嫩國營媒體報導，黎南、黎東多個地區25日遭以軍空襲或砲擊。以軍當天說，夜襲黎南三個地區的真主黨火箭發射器，也稱至少兩枚火箭自黎巴嫩朝以北發射，其一被攔截、另一枚落在空曠地區，真主黨又違反停火。

以色列鄰近以黎邊境的西加利利幾個社區，24日下午因真主黨無人機來襲響起空襲警報；以軍稱，這些無人機飛越邊境前就被擊落。以軍指控真主黨向黎南安全緩衝區的以軍發射數架無人機，並未命中或釀成傷亡，但這是真主黨又一次公然違反停火。

真主黨承認襲擊坎塔拉、拉米亞等兩座以軍緩衝區內的黎南村落。真主黨旗下瑪納電視台報導說，該團體發射無人機空襲坎塔拉，旨在回應以方違反停火，並用地對空飛彈在黎南泰爾地區擊落一架以軍無人機。

川普總統23日在白宮舉行的第二輪以黎談判宣布，將17日起的10天停火延長三周。但以方是與黎巴嫩政府達成停火，而非真主黨，加上以軍持續部署黎南並設緩衝區，局勢仍脆弱。

川普23日說，以軍仍可基於自衛在黎巴嫩境內開火。以色列總理內唐亞胡24日說，以方保留在黎巴嫩應對新舊威脅的「完全行動自由」。真主黨24日批評，以方敵對行動持續，停火協議毫無意義。