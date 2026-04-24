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美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統24日抵達佛州棕櫚灘國際機場，並將前往海湖莊園，預計25日返回華府。(美...
川普總統24日抵達佛州棕櫚灘國際機場，並將前往海湖莊園，預計25日返回華府。(美聯社)

美伊和平談判預計將在巴基斯坦恢復之際，川普總統24日接受路透電話訪問時表示，伊朗將提出滿足美方要求的方案。他說：「他們正在提出一個方案，我們得看看。」

川普表示，他目前仍不清楚該提案內容。他一再強調，任何協議都必須包括伊朗放棄濃縮鈾，並允許石油在荷莫茲海峽自由通行。

川普23日曾對伊朗由誰領導表示關切，而美國官員則認為伊朗領導層存在分裂。24日被問及美國正與誰談判時，川普表示：「我不想說，但我們正在與目前掌權的人打交道。」並拒絕透露相關人士姓名。

川普並堅稱，在達成協議前，美國軍方將持續對伊朗港口實施封鎖。被問及需具備何種條件才會解除封鎖時，他表示：「我之後才能回答這個問題。我必須看看他們提出什麼。」

華爾街日報報導，巴基斯坦外交部24日表示，伊朗外交部長阿拉奇已抵達首都伊斯蘭馬巴德，將與巴方高層領導人會面。伊朗外交部發言人在「X」發文指出，阿拉奇此行將與巴基斯坦高層官員會晤，但目前未安排伊朗與美國之間的直接會談，並表示「伊朗的觀點將透過巴基斯坦轉達」。

與伊朗革命衛隊相關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，阿拉奇並未計畫與美方代表威科夫及庫許納會談。報導指出：「目前基本上沒有與美國人進行談判，阿拉奇此次前往伊斯蘭馬巴德也不是為了與美國談判，而是將與巴基斯坦方面討論伊朗對結束戰爭的相關考量。」此外，隨著區域調解方推動結束與美國的衝突，阿拉奇也預計訪問阿曼與俄羅斯。

知情官員先前向華爾街日報表示，調解方希望伊朗與巴基斯坦官員的會晤能促成進展，並推動美伊展開第二輪談判。伊朗目前也面臨調解方的壓力，需對最新和平協議提案提出更明確回應，包括暫停濃縮鈾活動10年，之後在至少另一個10年期間內，僅允許生產有限數量的低濃縮鈾。

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