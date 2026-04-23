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以黎華府再會談盼延停火協議 美促公民速離黎巴嫩

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以黎華府再會談盼延停火協議 美促公民速離黎巴嫩

中央社／華盛頓22日即時報導
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黎巴嫩總統奧恩。（路透）
黎巴嫩總統奧恩。（路透）

以色列與黎巴嫩23日將在華府舉行新一輪談判，貝魯特（Beirut）方面要求即將到期的停火協議能延長1個月。此外，美國駐貝魯特大使館呼籲公民應速離開黎巴嫩。

中央社引述法新社報導，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）表示：「相關單位正努力協調，以延長停火協議的時間。」

以色列在會談前表示，以方和黎巴嫩之間沒有「重大分歧」，並呼籲黎巴嫩「共同合作」來對抗親伊朗的真主黨（Hezbollah）；而真主黨反對此次談判，也未參與。

以黎自數十年前就處於正式敵對狀態，本月14日在華府舉行自1993年以來的首次會談，盼能結束真主黨與以色列之間已持續逾6週的戰火。

美國在首次會談後，旋即宣布以黎停火協議於美東時間4月16日下午5時生效，為期10天，並將在26日到期。

黎巴嫩當局統計，自戰爭爆發以來，以色列對黎巴嫩的攻擊至少造成2454人喪生，100萬人流離失所。

這次會談如同上回，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）邀以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）與黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）一起參與，美駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）和美駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）也會出席。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美駐貝魯特大使館今天發布安全警示，呼籲美國公民「趁商業航班還有空位，儘速離開黎巴嫩」。

美大使館表示：「當前安全情勢複雜，可能瞬息萬變。」

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