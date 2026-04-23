「非常好的消息」 川普：伊朗應請求取消處決8示威女

美伊會談前景未明，美國總統川普 (Donald Trump)22日表示，伊朗 政權已遵從他的要求，停止對八名女性抗議者即將執行的處決；據美國之音報導，川普在真相社交(Truth Social)平台上分享這些抗議者的照片，並稱其為「非常好的消息」。

報導指出，川普在22日貼文中說：「我剛獲悉，原定今晚在伊朗被處決的八名女性抗議者不會被處死了；其中四人將立即獲釋，另外四人將被判處一個月監禁」、「我非常讚賞伊朗及其領導人尊重我作為美國總統提出的請求，並終止涉及計畫」。

此前一天，川普才轉發一名美國活動人士在X平台上發布的八名女性的照片；川普轉發時還附上對該政權的呼籲，寫道：「我會深深感激這些女性的獲釋……請務必不要傷害她們！這對我們雙方的談判而言將是一個極佳的開端」。

由巴基斯坦主辦的美伊會談前景目前尚不明朗，雙方先前在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行首輪會談未取得成果，雙方對於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗核計畫仍存在嚴重分歧。人權團體指控伊朗政府利用死刑在社會中製造恐懼，並在與美國和以色列 對抗的背景下，加強對政治犯的處決力度。

此外，英國衛報（The Guardian）21日分析指出，美國總統川普結合威脅與自負的言論，經常隨意輕蔑地對待伊朗，與美國持續對伊朗港口實施海上封鎖一樣，成為在巴基斯坦斡旋下兩國重啟和平談判的一大阻礙。

文章指出，儘管伊朗外交部一再表示，不會逐一回應川普針對伊朗的社群媒體言論，但這類發言有時一天甚至多達7則。即便這些說法與伊朗私下掌握的川普真實意圖不一致，德黑蘭仍無法完全忽視。