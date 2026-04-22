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川普稱不急與伊朗談也沒時間表 否認為期中選舉趕進度

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統21日在白宮國宴廳發表談話。(歐新社)
川普總統21日在白宮國宴廳發表談話。(歐新社)

川普總統22日接受福斯新聞主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）訪問時證實，在停火問題上「沒有時間壓力」，也沒有急著為與伊朗的新一輪會談設定日期。

美國與伊朗的上一輪談判於12日在伊斯蘭馬巴德舉行，但之後陷入停滯，川普則於21日宣布無限期延長停火。Axios稍早引述3位不具名的美國官員指出，川普願意延長停火3至5天，讓伊朗把內部處理好。另有美國官員指出，美方看到伊朗談判團隊與伊朗軍方的嚴重分裂，且沒有任何一方能與伊朗最高領袖取得聯繫。

不過，白宮發言人李維特接受媒體訪問時，否認3到5天的說法，指川普沒有決定期限，也沒有設定時間表，最後期限要由總統來決定。川普也親口向麥卡勒姆證實，外界所報導「延長僅有3至5天窗口期」的說法「是錯的」。

川普也談到當天在荷莫茲海峽遭伊朗開火並扣押的船隻，表示：「那不是美國的船」，並會持續關注情勢。至於戰爭何時可能結束，川普則表示「沒有時間表」，也不急著結束。他說：「有人說我是因為期中選舉才想趕快結束，不是這樣」，並稱政府希望「為美國人民談到一個好協議」。

川普談到伊朗政權時表示：「封鎖比轟炸更讓他們害怕。他們被轟炸很多年了，但他們就是討厭封鎖。」並說：「一旦那些油井停了，有時候就回不來了。」他也表示，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）是個聰明人，預期「等談判再開始，他應該還會在那個位置」。

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