我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

讓老闆追蹤滑鼠動向？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI

伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國海軍表示，伊朗砲艇在荷莫茲海峽附近向一艘貨櫃輪開火。（路透）
英國海軍表示，伊朗砲艇在荷莫茲海峽附近向一艘貨櫃輪開火。（路透）

伊朗表示，已收到美國願意結束封鎖的「若干跡象」，為兩國對話鋪路。國際油價應聲走跌。

布蘭特原油連續兩個交易日大漲近 9% 後，今天（周三）午後轉而下跌 2%，來到每桶近 97 美元；西德州中級原油（WTI）則在 88 美元附近波動。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）對記者的談話：「只要他們解除封鎖，我認為下一輪談判就會在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行。如果他們想坐下來討論並尋求政治解方，我們已經準備好了。」

美國總統川普周二延長火協議，但和談如今陷入膠著，且荷莫茲海峽仍然封鎖，原油運輸依然受阻。川普表示，美國將延後發動新攻擊，但會持續攔截和伊朗相關的船隻，直到「討論出個名堂」。

川普隨後又在社群平台 Truth Social 發文說，如果美國解除封鎖並開放荷莫茲海峽，「就不可能與伊朗達成協議，除非我們炸毀他們國家的剩餘部分，連同他們的領導人！」

與此同時，英國海軍表示，伊朗砲艇在荷莫茲海峽附近向一艘貨櫃輪開火。英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）發布報告說，隸屬伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的船隻，在距離阿曼海岸約 15 海浬處接近貨櫃輪並開火，導致船橋遭受「嚴重損害」。新聞稿中並未透露貨櫃輪的名稱。

伊朗方面已表示，在美國解除對停靠伊朗港口船隻的海事封鎖之前，他們將持續掌控荷莫茲海峽。

世報陪您半世紀

川普 聯合國 油價

上一則

太空看得到 美以與伊朗交火釀中東漏油 恐衝擊近億人用水

下一則

一天至少3起 荷莫茲海峽貨船遇襲 美伊和談又添變數

延伸閱讀

時限最後關頭 川普喊無限期停火 對伊朗封鎖不變

時限最後關頭 川普喊無限期停火 對伊朗封鎖不變
美伊談判破裂 布蘭特油價開盤狂飆8%

美伊談判破裂 布蘭特油價開盤狂飆8%
封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押

封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押
荷莫茲海峽開了又關訊息太亂 連印度油輪闖關也被伊朗開火阻擋

荷莫茲海峽開了又關訊息太亂 連印度油輪闖關也被伊朗開火阻擋

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
檸檬與萊姆哪個對身體更好？營養師教你正確吃

檸檬與萊姆哪個對身體更好？營養師教你正確吃