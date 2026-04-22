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伊朗戰火波及 歐洲長途機票恐貴百元 保險套也喊漲

編譯中心／綜合21日電
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伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元。圖為德...
伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元。圖為德國航空巨擘漢莎航空。（歐新社資料照片）

歐洲運輸環境聯合會（T&E）表示，伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元，這一成本可能帶動機票價格上漲。歐洲聯盟21日表示，正考慮自美國增加進口航空燃油，並要求成員國維持最低儲備，以因應中東戰爭造成的燃油供應緊縮。

T&E指出，航空燃料價格飆升，使得從歐洲出發的長途航班每位乘客的平均燃油成本增加88歐元（約103.4美元），而歐洲境內航線則增加29歐元（約34美元）。這項分析是把4月16日的價格與2月28日美伊開戰日之前的票價做比較。

根據T&E 21日公布的分析，從西班牙巴塞隆納至德國柏林的航班，每位乘客的燃油成本將增加26歐元（約30.6美元）；從巴黎至紐約的長途航線，每位乘客的燃油成本則增加129歐元（約152美元）。

歐洲航空業者正準備迎接一個充滿挑戰的春夏兩季。自伊朗戰爭爆發以來，航空燃油價格已飆升至超過每桶100美元，市場日益擔心燃料短缺可能導致航班取消。歐盟預期周三將公布指引，指導如何管理有限的航空燃油供應。

包括漢莎航空（Lufthansa）、瑞安航空（Ryanair）及法荷航（Air France-KLM）在內的航空公司高層主管在3月曾表示，如果荷莫茲海峽長期封鎖，他們可能會將增加的燃油成本轉嫁給消費者。

T&E表示，計算結果顯示，燃油價格飆升帶來的額外成本，遠高於航空公司為遵守歐盟氣候變遷政策所負擔的費用。

航空公司已呼籲放寬部分歐盟氣候政策，包括2030年強制使用合成環保航空燃油的規定，並請求重新檢討即將實施的碳定價規則。歐盟則預期透過擴大對環保航空燃料的投資，來推動能源獨立。

中央社引述法新社報導，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，已導致能源價格飆漲，並危及全球航空燃油供應穩定。歐盟27國所消耗的航空燃料中，約20%仰賴經荷莫茲海峽進口。歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯指出，雖然目前尚未出現「實際短缺」跡象，但歐洲部分地區庫存正承受壓力，歐盟必須做好準備。他在與歐盟各國交通部長視訊會議後的記者會上表示：「我們正著手為歐洲確保替代航空燃油來源的取得，例如美國生產的A型航空燃油（Jet A）。」

保險套品牌杜蕾斯供應商、全球最大保險套生產商康樂表示，計畫調漲保險套價格20%至...
保險套品牌杜蕾斯供應商、全球最大保險套生產商康樂表示，計畫調漲保險套價格20%至30%。（路透）

此外，全球最大保險套生產商馬來西亞康樂公司（Karex）表示，康樂計畫調漲保險套價格20%至30%，如果伊朗戰爭持續干擾供應鏈，可能進一步調升價格。

康樂執行長吳銘傑（音譯）21日接受路透訪問時表示，運費不斷上漲和運輸延誤導致許多客戶庫存比往常低，已帶動保險套需求激增。吳銘傑說：「情況確實很脆弱，價格高昂…我們別無選擇，只能把成本轉嫁給客戶。」

吳銘傑指出，從用於生產保險套的合成橡膠和丁腈，到包裝材料與潤滑劑，伊朗戰爭2月底爆發以來康樂原料成本全面上揚。吳銘傑透露目前康樂供給足以滿足未來數月需求，而且正尋求提高產量。

康樂每年生產逾50億個保險套，是杜蕾斯（Durex）和戰神（Trojan）等知名品牌供應商。

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