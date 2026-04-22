我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

拿大錘砸耶穌像 以軍罕見罰2兵關30天禁閉 6人旁觀也遭查

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網路上日前流傳的照片顯示，以軍一名士兵在黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊，...
網路上日前流傳的照片顯示，以軍一名士兵在黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊，用大錘砸向一尊耶穌雕像頭部。(路透)

以色列國防軍表示，兩名以軍士兵因一人用大錘砸毀黎巴嫩南部一尊耶穌雕像、另一人負責拍攝，已被撤出戰鬥任務並判處30天監禁。

衛報報導，一張20日在社群媒體流傳的照片顯示，一名以色列士兵用大錘砸向一尊被釘在十字架上的耶穌雕像頭部，該雕像已從十字架上掉落。

事發地點位於黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊德貝爾（Debel），當地是少數在以色列與真主黨持續戰爭下仍有平民居住的村莊之一。當地居民表示，這座耶穌雕像原本設置在一戶家庭住宅外的十字架上。

此舉引發全球基督教社群憤怒，並在黎巴嫩與國際間招致譴責，包括與梵蒂岡有關的人士。以軍在確認照片真實性後展開調查，結果認定「這些士兵的行為完全背離以軍的命令與價值」，已將破壞雕像與負責拍攝的士兵撤出戰鬥任務，並判處兩人30天軍事監禁。另有六名士兵「在現場但未採取行動阻止或通報事件」。

以軍指出，其餘在場但未介入的士兵已被召喚，將於稍後舉行的會議中進行說明，之後將決定進一步的指揮層級處置措施，並補充指出：「在進入相關區域前，已對部隊強化有關宗教機構與象徵的行為規範；事件發生後，將再次對該地區所有部隊加強宣導。」

以軍在社群媒體上發布了一張替換後十字架雕像的照片，該雕像看起來比原本被砸毀的雕像更小但裝飾更為精緻，並表示該雕像已於不久前由部隊「在與當地社群充分協調下」完成更換。以色列總理內唐亞胡表示，對此事件「感到震驚與難過」，外交部長薩爾則向「所有感到受傷的基督徒」致歉。

人權團體指出，這類處罰在以色列軍方相對罕見。衝突監測組織「武裝暴力行動」（Action on Armed Violence）2025年表示，以色列對加薩與約旦河西岸涉嫌不當行為的案件中，有88%已結案或未解決。近期一宗案例中，涉及性侵加薩被拘留者的士兵指控已被撤銷。

世報陪您半世紀

梵蒂岡 社群媒體 真主黨

上一則

墨西哥金字塔槍擊 兇嫌受人祭與可倫拜高中事件啟發

下一則

日本Panchi翻版...墨西哥6周幼猴遭棄養 緊抱代母玩偶尋慰藉

延伸閱讀

以色列證實士兵擊打黎巴嫩耶穌像 外長譴責並致歉

以色列證實士兵擊打黎巴嫩耶穌像 外長譴責並致歉
以色列命軍方全力掃除威脅 矢言剷平真主黨據點

以色列命軍方全力掃除威脅 矢言剷平真主黨據點
中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看
川普宣布停火讓以色列錯愕 內唐亞胡挨批被牽著鼻子走

川普宣布停火讓以色列錯愕 內唐亞胡挨批被牽著鼻子走

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可