川普延長停火但不解除封鎖 伊朗高層嗆：失敗方沒資格談條件

川普總統21日在華府白宮國宴廳出席NCAA全國冠軍活動並發表談話後離開。(美聯社)

川普 總統21日在真實社群發文宣布，將持續對伊朗 進行封鎖，同時延長停火，直到德黑蘭方面提出「統一」方案。對此，伊朗高層官員回嗆，直指此舉「毫無意義」，並稱「失敗的一方無法制定條件」。

川普表示，基於伊朗政府目前出現並不令人意外的嚴重分裂，同時應巴基斯坦 元帥穆尼爾（Asim Munir）與總理夏立夫（Shehbaz Sharif）請求，美國已暫緩對伊朗的攻擊，直到德黑蘭的領導人與代表能提出一項統一方案為止。

他指出，已指示美軍持續進行封鎖行動，並在其他各方面保持準備就緒、隨時可行動，同時也將延長停火，直到伊朗方面提交方案，並且相關討論以某種方式完成為止。

非營利的美國調查新聞網站Drop Site News報導，對此，伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）的戰略顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）在「X」發文，直言川普延長停火「毫無意義，失敗的一方無法制定條件，持續圍困與轟炸無異，必須以軍事行動回應。」

穆罕默迪並表示，此次延長無疑是美方「為突襲爭取時間的伎倆」，並強調「伊朗採取主動的時刻已經到來」。

半島電視台指出，目前德黑蘭最關鍵的關鍵詞是「不信任」，並持續影響過去幾天的局勢發展。

據多名伊朗官員透露，德黑蘭正尋求結束對荷莫茲海峽的海上封鎖，並要求停止在荷莫茲海峽及阿曼灣對伊朗商業船隻的敵對行動。這一立場來自多位官員，尤其是外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與伊朗駐美大使，他們將海上封鎖是否持續，與談判與對話能否推進相互連結。

此外，阿拉奇也表示，對伊朗的封鎖屬於戰爭行為與海盜行為。

整體而言，川普已將停火延長至未來幾天，不過未明確說明截止期限，美國主流媒體包括紐約時報、華盛頓郵報等皆稱「無限期」停火，伊朗則未關閉談判大門，但截至目前，德黑蘭方面未發布任何正式官方聲明或具體回應。