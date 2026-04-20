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美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美國中央司令部19日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」。路透引述海事安全消息人士與衛星數據報導，由伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的圖斯卡號，3月下旬在中國港口裝載貨櫃後，途經馬來西亞，最終抵達阿曼灣時仍滿載貨櫃，船上很可能載有華府認定可作軍事與工業用途的軍民兩用物品。

根據船舶追蹤平台Marine Traffic，小型貨櫃船圖斯卡號（Touska）隸屬伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL），該集團已遭美國制裁。美國2019年底對IRISL實施制裁，稱該公司經常為伊朗運送敏感物資，也曾運送被認為用於伊朗彈道飛彈計畫的物品。

華爾街日報另引述歐盟船舶資料平台Equasis資料指出，圖斯卡號隸屬IRISL子公司Rahbaran Omid Darya；且Rahbaran Omid Darya旗下的另兩艘貨輪，2025年曾從中國運回約1000噸中程飛彈固體推進劑原料。

紐時引述美軍官員20日透露，圖斯卡號上裝有多達5000個貨櫃。

多名消息人士未進一步說明這些物品的細節，但指出圖斯卡號先前曾運送被認定為軍民兩用的貨物。美國中央司令部曾列出可能遭扣押的軍民兩用物品，包括金屬、管材、電子零件及其他同時具有軍事與工業用途的貨品。

華爾街日報引述總部位於美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」資深顧問、退役海軍軍官布朗（Charlie Brown）指出，圖斯卡號試圖突破封鎖，代表它運載著「對伊朗有價值的東西，肯定值得冒險」。

其中2名消息人士指出，IRISL船隻由伊斯蘭革命衛隊控制，船員通常以伊朗人為主，有時也會使用巴基斯坦籍海員。其中一名消息人士表示，圖斯卡號船員包括一名伊朗籍船長與多名伊朗籍船員，但目前尚不清楚全體船員是否全為伊朗國籍。

這些消息人士說，根據初步評估，圖斯卡號是從亞洲啟程。伊朗軍方21日曾透過官媒表示，圖斯卡號是從中國出發。

數據分析公司SynMax的衛星分析資料指出，圖斯卡號3月25日曾停靠蘇州市太倉港，並於3月29日至30日抵達中國南方珠海市的高欄港。

SynMax分析，該船在高欄港裝載貨櫃後，又於4月11日至12日在馬來西亞巴生港錨地短暫停留，裝載更多貨櫃；至20日抵達阿曼灣時，船上仍滿載貨櫃。

中國外交部發言人21日表示，中方對美國「強行攔截」這艘伊朗籍貨輪表達關切，並呼籲相關各方以負責任方式遵守停火協議。

美軍上周擴大對伊朗的海運封鎖，將武器、彈藥等違禁品納入查扣範圍，並稱凡疑似駛往伊朗的船隻，美方都可依交戰國的訪查與搜查權實施檢查。

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