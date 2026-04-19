荷莫茲海峽開了又關訊息太亂 連印度油輪闖關也被伊朗開火阻擋

美國海軍史普魯恩斯號（USS Spruance，DDG 111）19日在阿拉伯海北部海域攔截懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡號」（Touska）。（路透）

伊朗 外交部長阿拉奇上周五在社群X平台上發文宣稱荷莫茲海峽「完全開放」後，一艘滯留波斯灣的油輪隨即起錨，航向這條狹窄水道。

船東接受彭博訪問時表示，這艘油輪當時認定已獲得通行許可，況且已有協議允許印度 船隻通行。這艘船也一直透過 WhatsApp 群組和電子郵件和印度官員溝通；但當船接近伊朗時，卻收到海峽又遭封鎖的語音訊息，但印度方面說可以通行。當船隻航行至距離伊朗海岸約6.4 公里處，伊朗海軍向油輪喊話，並要求掉頭。

阿拉齊放出的消息加上美國總統川普也宣布荷莫茲海峽已開放，讓最近24小時出現大亂。儘管周六有少數船隻成功通過，但多數船隻仍選擇掉頭並放棄嘗試。到了周日，荷莫茲海峽海運再陷停擺，且美國海軍對一艘懸掛伊朗國旗的貨輪開火並予以攔截，這是封鎖行動展開以來首例，也宣告短暫的窗口已徹底關閉。

根據彭博彙整的船舶追蹤數據，目前有至少1.35億桶原油及成品油，仍困在波斯灣內的油輪上。

過去兩天，波斯灣因船隻試圖解讀接連不斷的矛盾訊息而陷入混亂。據伊朗媒體報導，軍方將拒絕與「敵國」有關的船隻通行。德黑蘭方面說，維持水道開啟的條件包括美國必須停止封鎖伊朗航運，美國則說將持續封鎖。美國官員預定周一前往伊斯蘭馬巴德進行會談，但伊朗表示看不出有達成具建設性談判的「明確前景」。

一位收到訊息的船東說，印度官員透過WhatsApp告訴他們：「這出乎意料，我們已向高層反映此問題。如果你們被要求停船，請務必停船配合。」

周六中午前後，有幾艘船隻再次試圖通過海峽，因為先前獲得伊朗和印度當局的指示，顯示可以安全通行。

這當中包括一艘印度油輪。彭博引述兩位知情人士報導，當船接近伊朗沿岸的拉拉克島（Larak Island），幾艘載有武裝人員的小艇靠攏，對方配備槍枝和火箭彈（RPG），並從小艇上開火。

據兩位船東透露，船長對著伊朗海軍大喊：「我的名字在你們名單上的第二位！你們給了我通行許可，現在卻開火，讓我掉頭回去。」隨後這艘油輪迴轉，駛離伊朗海域。

周六下午，印度外交部官方發言人在X平台上發文表示，對於航運遭受威脅一事，印度已召見伊朗大使。