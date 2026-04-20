我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

中東戰爭50天 全球石油產量損失達500億元

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
各方估算，伊朗戰爭造成的石油損失己達500億美元。(歐新社)
各方估算，伊朗戰爭造成的石油損失己達500億美元。(歐新社)

路透與分析師估算，伊朗戰爭2月28日爆發後的50天以來，全球已因荷莫茲海峽實質封閉，損失超過5億桶的石油產量，即使荷莫茲海峽重新開放，石油產量及流量恢復過程仍將相當緩慢；且此一危機的餘震將持續數月，甚至數年依然有感。

在荷莫茲海峽實質封閉後，波斯灣多個產油國的原油無法出口，只能貯存在國內儲油槽，但在儲油能量屆滿後，只能被迫減產。Kpler數據顯示，從2月底開戰以來全球石油市場流失逾5億桶的原油與凝結油供給量，若以開戰以來的平均油價每桶約100美元估算，損失金額約達500億美元。

Wood Mackenzie分析主任莫瓦特表示，此一流失量的影響相當於全球航空業停擺十周、或全球各種車輛停駛11天、或全球經濟體系停用石油五天。

另據路透估計，流失量相當於美國將近一個月的石油需求量，或整個歐洲超過一個月的需求量，並相當於美國軍方六年的石油消耗量（以2021年消耗約8000萬桶為計算基礎），或全球國際航運業約四個月的燃料消耗量。

波斯灣阿拉伯國家的3月每日原油產量，共損失約800萬桶，幾乎相當於埃克森美孚、雪佛龍兩大石油公司的總產量，科威特和伊拉克因為缺乏荷莫茲海峽以外的替代出口管道，損失尤大。沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯、巴林及阿曼3、4月飛機燃油日產量總共僅410萬桶，遠低於2月的1960萬桶。

Kpler資料也顯示，4月以來，全球陸上原油庫存量已比2月底減少約4500萬桶；3月底以來全球停產量達到約每日1200萬桶。

專家指出，即便戰爭結束及荷莫茲海峽油運恢復正常，科威特和伊拉克生產較重級原油的油田，可能需要四至五個月才能恢復到正常營運水準，因此整個夏季（6-8月），全球都還要繼續提用石油庫存。卡達拉芬角液化天然氣（LNG）綜合產區的能源基礎設施，更可能要好幾年才能完全恢復營運。

伊拉克 石油 油價

上一則

保加利亞大選 親俄前總統料勝選 外界憂「第二個奧班」

下一則

英國王室將出版伊麗莎白二世官方傳記 女歷史學家執筆

延伸閱讀

伊朗戰爭恐改變亞洲能源政策思維：重創LNG信心 改買美國能源

伊朗戰爭恐改變亞洲能源政策思維：重創LNG信心 改買美國能源
戰前「最後一批油輪」將抵港 歐美煉油廠下月恐告急

戰前「最後一批油輪」將抵港 歐美煉油廠下月恐告急
川普演講沒人信 高油價回不去了

川普演講沒人信 高油價回不去了
二戰以來首見 美國原油出口大增幾乎成為「淨出口國」

二戰以來首見 美國原油出口大增幾乎成為「淨出口國」

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
美軍中央司令部宣布，將於美東時間13日上午10時開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。（路透）

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

2026-04-12 18:41

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火