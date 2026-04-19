我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港金像獎／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

愛阿華大學深夜群眾鬥毆槍擊 警稱「多人」受傷

美伊將重啟談判 消息人士：伊朗代表4/21抵巴基斯坦

中央社德黑蘭19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴基斯坦正在美伊談判的地點進行準備。(歐新社)
巴基斯坦正在美伊談判的地點進行準備。(歐新社)

在美國總統川普稱美方談判代表將於明天抵達巴基斯坦後，伊朗消息人士表示，伊朗代表團將於21日抵達巴基斯坦，準備與美方會談。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些消息人士預期，此次伊朗代表團成員會跟上一輪相同，包括外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。

伊朗方面預期，雙方將於22日象徵性地共同宣布延長美伊停火。

消息人士補充道，若一切順利，且川普（Donald Trump）同意前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，伊朗總統也將前往當地，屆時兩國總統將舉行「總統聯合會議」，並簽署「伊斯蘭馬巴德宣言」。

在川普宣布將派出代表團後，伊朗方面尚未正式證實談判代表將前往伊斯蘭馬巴德。

路透則引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗目前尚未決定派代表團赴巴基斯坦談判。

美伊上個周末舉行的首輪高層會談未能達成協議。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 伊朗 巴基斯坦

上一則

伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬 專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

下一則

紐時揭伊朗最新戰力：德黑蘭早有無敵的「核彈級武器」

延伸閱讀

美伊傳最快20日重啟談判「2天內搞定」 伊朗又宣布封鎖海峽

美伊傳最快20日重啟談判「2天內搞定」 伊朗又宣布封鎖海峽
路透：美伊採直接談判 出席者揭曉 談2小時後暫休息

路透：美伊採直接談判 出席者揭曉 談2小時後暫休息
美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團
「空軍二號」飛抵巴基斯坦 美伊展開關鍵談判

「空軍二號」飛抵巴基斯坦 美伊展開關鍵談判

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
美軍中央司令部宣布，將於美東時間13日上午10時開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。（路透）

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

2026-04-12 18:41
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25

超人氣

更多 >
4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
華人移民銀行卡密碼失效、賬戶存款全消失 原因竟是？

華人移民銀行卡密碼失效、賬戶存款全消失 原因竟是？
美國當護士好賺 年薪中位數9.36萬元、不怕被裁員

美國當護士好賺 年薪中位數9.36萬元、不怕被裁員