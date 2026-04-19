紐時揭露伊朗最新戰力：德黑蘭早有無敵的「核彈級武器」

紐約時報 報導，美國與以色列 為了阻止伊朗 取得核武一舉開戰，結果反倒讓伊朗意識到自己握有「核彈級」手段，那就是憑藉地理位置掌控荷莫茲海峽，讓任何對手不敢輕舉妄動。與此同時，歷經數周的戰爭，伊朗仍保有足夠數量的飛彈、發射器與單向攻擊無人機，要想挾持荷莫茲海峽航運綽綽有餘。

伊朗實質封鎖荷莫茲海峽造成國際油價、肥料與其他民生必需品價格上升，不僅造成全球經濟痛苦，更打亂美國與以色列的戰爭規畫。

以色列軍事情報機構前伊朗分支負責人、現任大西洋理事會研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說：「現在所有人都知道，如果未來再爆發衝突，關閉這條海峽將是伊朗教科書上的第一步。你不可能戰勝地理。」

紐時引述美國軍方與情報官員估計，經過數周戰爭後，伊朗仍保有約40%的攻擊型無人機；而停火時，伊朗約還能動戰前約50%的發射器，之後幾天又從洞穴與碉堡中挖出約100套設備，使發射器數量回升到戰前約60%。同時，伊朗也正在清出遭美軍轟炸後埋在瓦礫下的飛彈；部分美方估計，若清理完成，伊朗最多可恢復到戰前約70%的飛彈庫存。

儘管各方對伊朗飛彈庫存估算不一，但官員一致指出，德黑蘭仍有足夠武器讓通行荷莫茲海峽的船隻暴露在風險之中。

俄羅斯前總統、現任安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）近來曾在社群寫道：「華府與德黑蘭的停戰將如何發展尚不清楚。但能是確定的，伊朗已測過它的核武器了，就叫荷莫茲海峽。它的潛力取之不盡。」

不過，美國封鎖已對伊朗造成實質衝擊。海運貿易占伊朗經濟活動約90%，每天約3.4億美元，如今這條命脈幾乎停擺。

伊朗雖將封鎖視為戰爭行為，也揚言反擊，但至今尚未出手；美國也未趁停火削弱伊朗對荷莫茲海峽的控制。雙方眼下都不想升高衝突，顯示談判仍有空間。