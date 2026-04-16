伊朗總統現身中方捐贈人道物資儀式 批美國霸凌行為「令人厭惡」

4月15日，伊朗總統裴澤斯基安在首都德黑蘭視察伊朗紅新月會時發表講話。（新華社）

在伊朗 局勢持續緊張之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）16日突然現身於中國向伊朗捐贈人道物資的交接儀式上。他接受鳳凰衛視獨家訪問時，一方面痛斥美國的霸凌行為，另一方面則多次感謝中國政府的支持，並證實已與美國進行過一輪談判。

在伊朗紅新月會總部舉行的物資交接儀式上，裴澤斯基安突然現身並直言，對美國等自稱「維護人權」者感到「心痛和非常厭惡」。裴澤斯基安又炮轟他們「在全世界面前毫無法律理由地攻擊我們國家的學校、孩子、住宅、大學和基礎設施。」

但他表示對自己的人民感到驕傲，「你每天每晚都能在街上看到我們的年輕人和工作人員，都滿懷熱情地站著面對這些霸凌。這又讓我們感到一種驕傲，一種昂首的驕傲。」

對於中方援助，裴澤斯基安表達明確感謝，「我們感謝中國政府，感謝中國國家主席，也感謝中國所提供的一整套支持與合作。」

他聲稱，美國實際上已將中國視為其主要敵人，「我們只是排在後面。他們（美國）是想先把我們拿下，然後再去和中國交手」，他讚揚中國站出來反對壓迫與不公，並期望兩國關係能繼續堅定有力地發展。

當被問及與美國的談判進展時，裴澤斯基安證實，「我們已經舉行過一輪談判，願真主保佑（舉行）下一輪」，至於美方實施的海上封鎖，他則輕描淡寫表示，「美國的封鎖只會給他們自己帶來麻煩。對我們來說沒有任何問題。」