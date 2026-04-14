川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

川普總統。(美聯社)

英國經濟學人13日報導，總統川普 封鎖荷莫茲海峽是一場危險豪賭，可能進一步加劇全球能源危機，並推升局勢再度升高。部分專家認為，若封鎖全面且有效，最快十天就可能迫使伊朗 減產石油 ；但也有分析指出，德黑蘭仍握有若干周轉手段，推估大約還能再撐六個月。更關鍵的是，伊朗在這場封鎖下真正更脆弱的環節，其實不是石油出口，而是糧食與原料進口。

美以聯手對伊朗開戰後，各界原普遍預期德黑蘭會封鎖荷莫茲海峽，卻鮮少有人料到，川普竟會反過來自行祭出封鎖令。川普要傳達的訊息很明確：如果中立國貨物無法自由通行，伊朗貨物也不例外；推測盼藉由切斷伊朗經濟命脈迫使讓步。專家指出，這項作法在軍事層面「絕對可行」，但在經濟與政治層面，情況就複雜得多。

理論上，伊朗確實脆弱。數據公司Vortexa的桑西耶（Ernest Censier）推估，若封鎖令全面且有效實施，按伊朗目前原油儲存水準，伊朗可能在20天內被迫減產，甚至可能十天內就得減產。

布魯金斯研究所研究員布魯克斯（Robin Brooks）主張：「隨著伊朗石油出口崩潰，將沒有現金支付進口，經濟活動會瓦解，貨幣將陷入貶值螺旋，最後爆發惡性通膨。」他認為，屆時德黑蘭政權秉持誠意重返談判是無庸置疑的事。

但也有分析認為封鎖未必逼垮伊朗。德黑蘭早預期石油出口會受干擾，戰時還能賣油給印度已是「意外之喜」。伊朗在2020年面對川普重手制裁時，原油出口一度跌破每日40萬桶，遠低於2018年的220萬桶，仍撐過來了。

如今伊朗手上仍有幾項可供周轉的工具，包括印鈔、出售存放在馬來西亞與中國大陸外海的浮式儲油，以及透過進口供應商取得非正式信貸，推估還能再撐六個月。

經濟學人指出，面對封鎖令，伊朗更大的弱點在糧食與原料進口。部分小麥與玉米雖可改由其他路線補上，但成本勢必上升；更關鍵的是黃豆，因為伊朗幾乎所有動物飼料與植物油都仰賴進口原料。一旦海運受阻衝擊糧食供應，民生風險只會更大，伊朗3月食品價格已比一年前高出110%。

這次封鎖留下兩大風險，一是進一步衝擊能源市場，包括美國本身，且可能牽動共和黨期中選舉選情；二是可能捲入其他國家的外交與國際法後果。

經濟學人提到，儘管部分美國官員認為中國大陸不太可能直接挑戰這項舉措，但若北京默許這種做法，等於接受以封鎖戰略水道作為施壓手段，將為未來類似情況開啟危險先例。這是中國長期擔心的情境，因為一旦太平洋爆發戰爭，攸關中國能源命脈的麻六甲海峽也可能面臨類似封鎖。

若川普真能切斷伊朗硬通貨來源、引爆經濟危機，同時壓住油價衝擊、軍事升高與外交反彈，他或許能以更有利條件重返談判桌。但伊朗認為自己已撐過戰爭、保住核材料，且仍掌控荷莫茲，因此有理由相信這次也能撐過去。英國智庫「英國皇家聯合軍事研究所」（RUSI）軍事期刊「皇家聯合研究所學報」主編羅蘭茲（Kevin Rowlands）說：「要嘛就是長期封鎖，否則沒用。」「沒有人會只封鎖一個星期。」

更廣泛來看，川普不僅實施封鎖，先前還曾拋出與伊朗「共同」控制荷莫茲的想法，顯示航行自由與相關國際法正承受巨大壓力。羅蘭茲說，這是「又一根釘進棺材裡的釘子，讓人更難假裝世界上還存在什麼所謂以規則為基礎的秩序或國際法」。