荷莫茲3周內不全開 歐洲機場業：航空燃油系統性短缺

歐洲機場業者警告，如果荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）3周內無法全面重開，歐洲各機場將面臨「系統性」航空燃油短缺，將嚴重妨礙航空便利性並帶來經濟衝擊。

會員機場承擔歐洲95%以上商業航空運量的歐洲國際機場協會（ACI Europe）表示，航空燃油儲備下降之際，「軍事活動衝擊供需」讓問題雪上加霜。

據英國「金融時報」掌握到的一封信顯示，歐洲國際機場協會警告歐盟 執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas），機場業界愈發擔憂航空燃油斷供，強調歐盟需主動監測與採取行動。

信中說：「如果未來3周內無法顯著且穩定恢復荷莫茲海峽通行，歐盟系統性航空燃油短缺將成真。」還提醒隨夏季旅遊旺季即將到來，許多歐盟經濟體都依賴支撐整個旅遊生態體系的航空旅行。

歐洲國際機場協會在信中說：「供應緊縮將嚴重干擾機場運作與航空便利性，若出現系統性航空燃油短缺，將對整個歐洲帶來嚴重經濟衝擊。」呼籲對整個歐盟範圍內的供應進行監測，供業界協調應對。

亞洲一些國家像越南，已因供應短缺而開始對航空燃油實施配給；歐洲目前尚未出現普遍性短缺，但燃油價 格已翻倍，航空公司也警告航班取消恐愈發頻繁。

系統性短缺代表問題不再是單純的油價高昂，也會衍生出「有錢也買不到油」，屆時機場將出現大規模航班取消，空中交通流量驟減而衝擊經濟。

商情新聞與分析機構Argus Media指出，西北歐航空燃油基準價格9日收在每噸1573美元，遠高於伊朗戰爭前約每噸750美元水準。

歐洲航空公司表示，燃油庫存應足以支撐數周，但供應商無法保證能持續供應到5月。航空燃油價格上漲使部分航線變得無利可圖，一些航空公司已開始減班。

由於主要供應商出現中斷，義大利4月初有4座機場已對航空燃油實施限制。